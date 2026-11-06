Kỹ sư Nga phát minh động cơ "đảo lộn nguyên lý cơ khí truyền thống": Điểm nghẽn hàng thế kỷ bị đánh sập?

Phát minh động cơ từ kỹ sư Nga có thể mở đường cho thế hệ động cơ mới gọn nhẹ hơn, mát hơn và vận hành thông minh hơn.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Ý tưởng cải tiến động cơ đốt trong từ lâu đã được coi là thách thức khổng lồ đối với giới kỹ thuật, nơi mọi giới hạn dường như đã được định hình qua hàng thế kỷ.

Thế nhưng, kỹ sư Dzhambulat Buzurtanov đến từ Ingush (thuộc Liên bang Nga) vừa tạo nên một bước ngoặt đầy bất ngờ khi phát minh động cơ không cần nén khí trong xi lanh.

Thay vì tuân theo nguyên lý cũ là nén không khí ngay bên trong buồng làm việc của xi-lanh, thiết kế mới này tách biệt hoàn toàn công đoạn nén không khí sang một bộ phận bên ngoài.

Hóa giải điểm nghẽn kinh điển của động cơ đốt trong

Sự thay đổi có vẻ đơn giản ấy lại mở ra một hướng đi mới cho ngành cơ khí động lực, hứa hẹn tối ưu hóa hiệu suất làm việc và giải quyết những điểm nghẽn kỹ thuật kinh điển.

Trong các động cơ đốt trong thông thường, quá trình nén hỗn hợp hoặc nén không khí diễn ra trực tiếp bên trong xi-lanh ngay trước chu trình sinh công. Điều này tạo ra áp lực và nhiệt lượng cực lớn lên các bộ phận chuyển động, đặc biệt là rô-to hay pít-tông, làm tăng ma sát và nguy cơ quá nhiệt.

Phát minh của Dzhambulat Buzurtanov đã giải quyết bài toán này bằng cách di chuyển toàn bộ quá trình nén không khí ra một máy nén riêng biệt. Không khí sau khi nén ở bên ngoài mới được dẫn vào buồng đốt, nơi nhiên liệu được phun vào một cách độc lập.

Bản vẽ động cơ của kỹ sư Dzhambulat Buzurtanov. Ảnh: Dzhambulat Buzurtanov

Điểm đặc sắc nhất của giải pháp nằm ở khả năng điều khiển linh hoạt. Kỹ sư có thể chủ động điều chỉnh lượng không khí và nhiên liệu nạp vào buồng đốt một cách hoàn toàn riêng biệt ngay trong lúc động cơ đang vận hành. Quá trình nạp này có thể diễn ra đồng thời hoặc lệch pha theo từng kịch bản tải trọng khác nhau.

Để tăng tính ổn định và tích trữ năng lượng, hệ thống còn tích hợp một bình chứa áp suất trung gian nằm giữa máy nén và buồng đốt. Bình chứa này đóng vai trò như một bộ đệm không khí, giúp duy trì áp suất nạp ổn định và sẵn sàng cung cấp luồng khí nén dồi dào bất cứ khi nào động cơ cần tăng tốc tức thì.

Sự linh hoạt của thiết kế còn thể hiện ở khả năng tương thích đa dạng với nhiều loại máy nén khác nhau, từ máy nén ly tâm, pít-tông, rô-to cho đến máy nén trục vít. Các bộ phận nén này có thể được bố trí đồng trục với động cơ, đặt song song hoặc thậm chí tách rời hoàn toàn mà không cần bất kỳ liên kết cơ học trực tiếp nào.

Nhờ việc giải phóng nhiệm vụ nén khí khỏi xi-lanh, kết cấu của rô-to hoặc pít-tông trong buồng đốt được giản lược đáng kể.

Tải trọng nhiệt tác động lên buồng làm việc giảm mạnh, từ đó kéo dài tuổi thọ vật liệu và nâng cao độ bền cho toàn bộ hệ thống.

Bước tiến này không chỉ thể hiện tư duy sáng tạo vượt giới hạn của Dzhambulat Buzurtanov mà còn gợi mở những tiềm năng to lớn cho ứng dụng thực tế, mở đường cho thế hệ động cơ mới gọn nhẹ hơn, mát hơn và vận hành thông minh hơn.

Dù xe điện (BEV) và xe hybrid (HEV/PHEV) đang phát triển mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu phát thải bằng 0 (Net Zero), động cơ đốt trong (ICE) xanh hơn và thông minh hơn vẫn đóng vai trò chiến lược, không thể thay thế trong bức tranh năng lượng và giao thông toàn cầu.

Các dòng động cơ cải tiến này đóng vai trò như một cầu nối chuyển giao thực tế, giúp giảm lượng phát thải ngay lập tức tại các vùng chưa có hạ tầng trạm sạc hoàn thiện, đồng thời mang lại giải pháp di chuyển bảo vệ môi trường với chi phí hợp lý cho số đông người tiêu dùng.

Do đó, những phát minh mới liên quan đến hiệu suất và môi trường của động cơ đốt trong được xem là bạn đồng hành cùng công nghệ điện hóa chứ không hề bị loại bỏ.

Tham khảo: FT