Nhận lệnh Tổng thống Putin, Nga kích hoạt đại dự án 4.370km "nắn lại" bản đồ năng lượng quốc gia

Nga có kế hoạch xây dựng 4.370km đường dây truyền tải điện một chiều (DC) với công suất lên đến 1,5 GW.

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 2/11, chính phủ Nga dự kiến sẽ nhận được các đề xuất về phát triển và triển khai công nghệ truyền tải điện một chiều từ 3 bộ, 1 trung tâm trước ngày 27/12/2029.

Các bộ này gồm Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng, Bộ Giáo dục và Khoa học; cùng Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia "Viện Kurchatov".

Quy mô của đại dự án đã được vạch ra: Theo Bộ Năng lượng nước này, Nga dự kiến xây dựng 4.370km đường dây truyền tải điện một chiều với công suất lên đến 1,5 GW trong giai đoạn 2030-2036, thuộc khuôn khổ 5 dự án.

Đề xuất này nằm trong kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Năng lượng của Nga đến năm 2050, đã được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phê duyệt ngày 2/11/2026, sau khi nhận lệnh từ Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh tư liệu: Mikhail Klimentyev/Cơ quan báo chí của Tổng thống Liên bang Nga/TASS

Chiến lược Năng lượng Nga 2050 sẽ cho phép ngành năng lượng nước này tiếp tục thích ứng với nhiều thách thức khác nhau và đảm bảo đạt được các mục tiêu quốc gia do Tổng thống Putin đề ra.

Các lĩnh vực trọng tâm sẽ là duy trì độ tin cậy của nguồn cung năng lượng quốc gia, tiếp tục cải thiện và hiện đại hóa ngành công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường sản xuất trong nước các thiết bị cần thiết, hãng TASS cho biết thêm.

Vai trò "huyết mạch" của dự án đường dây truyền tải điện 1,5 GW

Cho đến nay, Nga chưa sở hữu đường dây truyền tải điện công suất đến 1,5 GW.

Với đường dây truyền tải điện 4.370 km băng qua nhiều vùng của Nga, dự án này có thể giúp điều hòa tải điện giữa các múi giờ khác nhau, giảm chi phí điện năng, cân bằng thiếu hụt điện cục bộ và hạ giá thành điện năng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trọng điểm.

Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tsivilev đã phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Liên bang, theo báo cáo của tờ báo Quốc hội.

Dòng điện này không chỉ là một đường dây điện đơn thuần, mà là "huyết mạch" phân phối năng lượng nội địa, quyết định năng lực sản xuất công nghiệp và sự ổn định an ninh năng lượng của Nga trong thập kỷ tới.

Tập đoàn Rosseti - đơn vị truyền tải và phân phối điện lớn nhất Nga thuộc sở hữu nhà nước - đang thiết kế các đường dây điện một chiều ở Siberia và vùng Moscow như một phần của Kế hoạch tổng thể phân bổ cơ sở hạ tầng điện lực đến năm 2042.

Sự phát triển của công nghệ này gắn liền với nhu cầu truyền tải lượng điện lớn trên những khoảng cách đáng kể.

Đường dây điện một chiều (DC) có thể được sử dụng để tạo ra các liên kết điện đường dài và truyền tải điện giữa các vùng xa xôi. Tuy nhiên, việc xây dựng chúng đòi hỏi thiết bị chuyển đổi chuyên dụng và cơ sở hạ tầng phù hợp. Do đó, điều này không chỉ đơn thuần là việc kéo dây mới, mà còn là việc phát triển và triển khai một bộ giải pháp kỹ thuật toàn diện.

Rosseti hiện đang thiết kế các đường dây DC ở Siberia và vùng Moscow như một phần của Kế hoạch tổng thể về bố trí các cơ sở điện lực đến năm 2042.

Đồng thời, chính quyền cũng dự định giải quyết một vấn đề khác: sử dụng hiệu quả hơn công suất của các mạng lưới hiện có.

Đến ngày 30/6/2027, chính phủ phải nhận được báo cáo về việc tối ưu hóa dự trữ công suất lưới điện hiện có. Trong số các công cụ đang được xem xét có hệ thống định giá dựa trên khuyến khích, nhằm tăng cường động lực cho người tiêu dùng sử dụng tài nguyên lưới điện sẵn có hiệu quả hơn.

Cách tiếp cận này rất quan trọng, vì việc mở rộng nguồn cung cấp điện không chỉ đòi hỏi xây dựng các đường dây mới mà còn cần sử dụng hiệu quả hơn cơ sở hạ tầng hiện có.

Cũng trong thời hạn đó, Bộ Năng lượng, Bộ Phát triển Kinh tế và Cơ quan Chống độc quyền Liên bang, với sự tham gia của Tập đoàn Rosseti, phải đệ trình các đề xuất tạm thời nhằm cải thiện cơ chế thu hút đầu tư vào việc xây dựng và hiện đại hóa đường dây truyền tải điện. Báo cáo cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/12/2027.

Chính phủ Nga đang đồng thời tập trung vào ba lĩnh vực: Công nghệ truyền tải điện mới, nâng cao hiệu quả của các mạng lưới hiện có và cấp vốn cho việc hiện đại hóa chúng. Khả năng cung cấp điện cho các cơ sở công nghiệp và hạ tầng mới phụ thuộc vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ này đến mức nào.

Tham khảo: TASS