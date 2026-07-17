Ngày 29/4 - đúng 20 ngày sau khi rơi vào hôn mê - Sarah tỉnh lại. Cô miêu tả cảm giác lúc đó "như vừa trở về từ cõi chết".

Một chuyến trăng mật tưởng chừng ngọt ngào tại Nhật Bản đã trở thành cơn ác mộng suýt cướp đi mạng sống của cô dâu trẻ người Mỹ. Sau gần ba tháng chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử, Sarah Danh - y tá 27 tuổi đến từ Texas - cuối cùng đã có thể tự kể lại câu chuyện của chính mình.

Sarah Danh - y tá 27 tuổi đến từ Texas

Cơn ác mộng bắt đầu ngay ngày thứ hai của kỳ trăng mật

Sarah Danh và chồng, Luke Gradl (28 tuổi), lên đường sang Nhật Bản để tận hưởng chuyến du lịch trăng mật sau đám cưới hồi tháng 3. Trước chuyến bay vài ngày, Sarah cảm thấy người không khỏe nhưng cho rằng đó chỉ là triệu chứng của Covid-19. Cô đến phòng cấp cứu kiểm tra, kết quả xét nghiệm âm tính với cả cúm lẫn Covid, tuy nhiên không có xét nghiệm máu nào được thực hiện. Bác sĩ khi đó chỉ khuyên cô nghỉ ngơi và dùng thuốc hạ sốt thông thường.

Trên chuyến bay sang Tokyo, sức khỏe của Sarah đã suy yếu rõ rệt - cô nôn ói liên tục đến mức gần như không thể tự bước đi hay làm thủ tục nhập cảnh. Đêm đầu tiên tại Nhật, tình trạng của cô đột ngột trở nặng: kích động, lú lẫn, nói năng không mạch lạc và da chuyển vàng rõ rệt. Gia đình lập tức đưa cô vào bệnh viện St. Luke's bằng xe cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Sarah bị suy gan cấp, bệnh não gan (hepatic encephalopathy) và nồng độ amoniac trong máu tăng cao nghiêm trọng. Do quy định sở tại không cho phép ghép gan cho người không mang quốc tịch Nhật Bản, đội ngũ y tế buộc phải tìm cách ổn định sức khỏe của cô đủ để có thể chịu được một chuyến bay dài trở về Mỹ.

Hai tuần giành giật sự sống nơi đất khách

Sarah rơi vào hôn mê và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Nhật Bản suốt hai tuần. Mẹ cô, bà Le Le, cùng cậu của Sarah là ông Khang Le đã bay sang Tokyo để túc trực bên con gái, trong khi cộng đồng mạng và những người quen biết cùng gia đình phát động chiến dịch gây quỹ GoFundMe nhằm hỗ trợ chi phí y tế và đưa cô hồi hương. Chiến dịch này sau đó đã nhận được hơn 187.000 USD tiền quyên góp.

Ngày 21/4, sau nhiều nỗ lực phối hợp giữa các bác sĩ tại Nhật và Mỹ để đưa cô vào trạng thái "đủ điều kiện bay", Sarah được đưa lên chuyến bay cứu thương khẩn cấp – thông qua dịch vụ AirMed liên kết với bệnh viện nơi cô công tác – để trở về Texas sau hành trình kéo dài khoảng 20 giờ đồng hồ.

Về đến Mỹ vẫn trong tình trạng nguy kịch

Khi hạ cánh xuống San Antonio, Sarah vẫn đang hôn mê sâu. Lúc này, trọng tâm điều trị chuyển từ lá gan sang não bộ, bởi tình trạng suy gan đã gây tổn thương não nghiêm trọng ở cả hai bán cầu. Các bác sĩ cảnh báo gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất: nếu cô qua khỏi, nhiều khả năng sẽ không bao giờ đi lại hay nói chuyện được nữa và cần được chăm sóc suốt đời.

Thế nhưng, một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra. Một bác sĩ thần kinh đưa ra ý kiến thứ hai, cho rằng những tổn thương não của Sarah có khả năng hồi phục. Nhận định này về sau đã trở thành hiện thực: gan của cô dần tự phục hồi, tình trạng phù não cũng thuyên giảm theo thời gian.

Ngày 29/4 - đúng 20 ngày sau khi rơi vào hôn mê - Sarah tỉnh lại. Cô miêu tả cảm giác lúc đó "như vừa trở về từ cõi chết".

Hành trình hồi phục vẫn còn dài phía trước

Sau khi tỉnh lại, Sarah được chuyển đến một bệnh viện ở Houston để tiếp tục vật lý trị liệu và phục hồi chức năng nhận thức. Cô cho biết quá trình hồi phục chưa hề dừng lại, khi mỗi ngày cô vẫn phải làm việc với vô số bác sĩ chuyên khoa và tiếp tục các buổi phục hồi chức năng thần kinh. Đến nay, nguyên nhân khiến sức khỏe cô suy sụp đột ngột như vậy vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải.

Đúng ba tháng sau ngày đổ bệnh, hôm 9/7, Sarah lần đầu tiên lên tiếng chia sẻ về biến cố của mình qua một bài đăng đầy xúc động trên Instagram – bài viết đầu tiên kể từ đoạn video đám cưới cô chia sẻ hồi tháng 3. Cô mở đầu bằng dòng chữ ngắn gọn: mình vẫn còn sống, và cảm giác vừa mừng vừa nghẹn ngào khi cuối cùng có thể tự kể lại câu chuyện của chính mình.

Trong bài viết, Sarah gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ, gia đình cùng tất cả những người đã cầu nguyện và quyên góp giúp đỡ cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong đời. Cô cũng bày tỏ rằng biến cố này đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận cuộc sống - dạy cô hiểu rằng sinh mạng con người mong manh đến nhường nào, rằng ngày mai chưa bao giờ là điều chắc chắn, và vì thế cần yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhanh hơn, trân trọng những điều bình dị vẫn thường bị xem nhẹ.

Trước đó, khi con gái vẫn đang điều trị tại Nhật Bản, bà Le Le cùng người thân cũng đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng vì những lời cầu nguyện, sự động viên và giúp đỡ tài chính dành cho gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Hiện tại, tài khoản Instagram của Sarah đã được chuyển sang chế độ riêng tư sau khi câu chuyện thu hút sự quan tâm rộng rãi. Với gia đình cô, sau tất cả những gì đã trải qua, mỗi ngày Sarah còn được sống và tiếp tục hồi phục đã là một điều kỳ diệu.

(Bài và ảnh: People, Yahoo)