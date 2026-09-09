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Kỳ nghỉ sau vô lăng của người mê xê dịch

Lộc Liên
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Thay vì chen chúc ở sân bay hay phụ thuộc giờ tàu, nhiều gia đình chọn tự lái xe du lịch dịp 2/9 để chủ động hành trình. Từ gắn kết các thành viên, tiết kiệm chi phí đến khám phá nhiều vùng đất, những cung đường trở thành một phần đáng nhớ của kỳ nghỉ.

Bài toán tiết kiệm

4h sáng 29/8, gia đình anh Đỗ Tuấn Anh cùng nhóm bạn bắt đầu hành trình tự lái xe từ Thủ đô vào Hội An, Đà Nẵng để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 2/9.

Với anh Tuấn Anh, điều quan trọng không phải đi được bao nhiêu km mà là những trải nghiệm cả gia đình có được trên đường. Các con được khám phá vùng đất mới, tự chuẩn bị đồ đạc, phối hợp với bố mẹ và cùng xử lý những tình huống phát sinh. “Điều tôi thích nhất là cả gia đình cùng trải nghiệm”, anh nói.

Kỳ nghỉ lái xe tự túc đáng nhớ cho gia đình trong năm 2026 - Ảnh 1.

Gia đình anh Tuấn Anh cùng chiếc ô tô đi du lịch 2/9﻿ từ Hà Nội vào Hội An, Đà Nẵng.

Để chuyến đi thuận lợi, các thành viên chuẩn bị từ khoảng nửa tháng trước ngày khởi hành. Xe được kiểm tra tổng thể, đặc biệt là những hạng mục liên quan đến an toàn. Nhóm cũng phân công từng người phụ trách lịch trình, đặt phòng, thuốc men và hậu cần.

Gia đình chị Hà My ở Hà Nội đã quen với hình thức du lịch bằng ô tô và kết hợp các chuyến đi với camping. Theo chị Hà My, hệ thống đường cao tốc ngày càng thuận lợi khiến những hành trình dài bằng xe cá nhân trở nên dễ dàng hơn.

Chi phí cũng là một lý do để gia đình chị Hà My lựa chọn xe tự lái. Theo chị My, nếu chỉ có 1-2 người, tổng chi phí có thể không chênh lệch nhiều so với đi máy bay. Nhưng với gia đình 4-5 người, tiền xăng, phí cao tốc và ăn uống dọc đường tính trên mỗi thành viên có thể tiết kiệm hơn.

Kỳ nghỉ lái xe tự túc đáng nhớ cho gia đình trong năm 2026 - Ảnh 2.

Nếu gia đình có 4 hoặc 5 người, chi phí du lịch bằng ôtô tự lái đã gồm xăng xe, phí cao tốc và ăn uống dọc đường, có thể tiết kiệm hơn so với các hình thức khác.

Những chuyến camping đưa gia đình chị Hà My đến nhiều không gian khác nhau, từ thung lũng xanh giữa núi rừng đến những bãi biển vắng.

Khoảng thời gian cả gia đình bên nhau

Với gia đình anh Nhã (ở Hà Nội), chuyến đi bằng xe tự lái là một hành trình khám phá đầy ý nghĩa. Cùng với 3 gia đình bạn bè, anh Nhã rong ruổi suốt 20 ngày, vượt hàng nghìn km qua gần 20 điểm dừng chân.

Đoàn gồm 18 người, di chuyển bằng 5 ô tô. Từ Hà Nội, cả nhóm lần lượt qua Huế, Quy Nhơn, Mũi Né, Mỹ Tho, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Côn Đảo và TPHCM, rồi ngược ra Bắc qua Vĩnh Hy, Phú Yên, Quảng Ngãi, Hội An, Hà Tĩnh

Với 4 người lớn và một trẻ em 7 tuổi, gia đình anh Nhã chi khoảng 45 triệu đồng cho hành trình 20 ngày, trong đó tiền xăng và phí đường bộ khoảng 12 triệu đồng.

Kỳ nghỉ lái xe tự túc đáng nhớ cho gia đình trong năm 2026 - Ảnh 3.

Gia đình anh Nhã tại Cột Mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001 tại Đất Mũi, Cà Mau.

Điều đáng nhớ hơn cả với gia đình anh Nhã là 20 ngày các thành viên cùng nhau rong ruổi trên đường, qua gần 20 điểm dừng chân, mỗi ngày lại mở ra một vùng đất và trải nghiệm mới. Đặc biệt, sau mỗi hành trình, điều đọng lại không chỉ là những vùng đất đã đi qua, mà còn là khoảng thời gian cả gia đình có bên nhau.

Với nhiều gia đình, đi những hành trình dài còn là dịp để các con rèn tính tự lập, lên chương trình, học cách chuẩn bị cho các chuyến đi xa. Với không ít ông bố, bà mẹ đây cũng là dịp khám phá năng lực chinh phục các cung đường dài nhiều khi lên đến cả nghìn km...

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Tags

hà nội

Hội An

Đà Nẵng

camping

du lịch

nghỉ lễ

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