Kỷ lục gia trí nhớ và loạt MC lên tiếng về Quán quân Đoàn Lê Anh Đức

Đoàn Lê Anh Đức “bá khí” nhất lúc này!

Nô nức nhất trên mạng xã hội lúc này chính là những bài đăng chúc mừng Đoàn Lê Anh Đức - nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Anh Đức tại Chung kết

Anh Đức là Nhà vô địch Olympia 2026

Từ MC, những người từng gắn bó với chương trình đến thầy cô, bạn bè và khán giả, nhiều người đã gửi lời chúc mừng, đồng thời dành những lời khen cho màn thể hiện thuyết phục của nhà vô địch sinh năm 2009.

MC Bùi Đức Bảo - cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dành nhiều lời khen cho chiến thắng của người em cùng trường. Nam MC ấn tượng với hành trình 6 năm theo đuổi Olympia và tinh thần tận hưởng ở mỗi vòng thi của nam sinh.

“Nhà leo núi vô địch đầu tiên có bài phát biểu cảm ơn trước cả thi về đích, bá khí ngút trời! Hành trình 6 năm theo đuổi đỉnh núi Olympia của em đã về đích một cách vô cùng ngoạn mục! Thích cái sự tận hưởng của em ở mỗi vòng thi.

Và kết quả không thể mỹ mãn hơn, vòng Nguyệt Quế đã ở lại thủ đô, về với ngôi trường Hanoi Amsterdam và thuộc về Anh Đức!”, MC Bùi Đức Bảo chia sẻ.

MC Đức Bảo khen ngợi Anh Đức "bá khí" ngút trời. Ảnh chụp màn hình

Cũng dành sự quan tâm đến chiến thắng của Anh Đức, kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ đăng tải bài viết chúc mừng trên trang cá nhân. Dương Anh Vũ là gương mặt được biết đến với khả năng ghi nhớ đặc biệt, từng đảm nhận vai trò Trưởng ban Cố vấn khoa học của chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Năm 2015, anh gây chú ý khi có thể ghi nhớ 108 cột dữ liệu về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của 206 quốc gia, với tổng cộng 22.248 mục thông tin.

Trong bài đăng, Dương Anh Vũ gửi lời chúc mừng đến nam sinh trường Ams: “Xin chúc mừng Đoàn Lê Anh Đức của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội đã giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26!

Thành quả hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, kiên trì và quyết tâm mà bạn đã bỏ ra”.

Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ có bài chia sẻ dài. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ chúc mừng nhà vô địch, anh còn dành những lời động viên tới ba thí sinh còn lại. Theo Dương Anh Vũ, việc chưa thể giành chức vô địch không đồng nghĩa với việc các bạn kém năng lực hay đánh mất giá trị của bản thân.

Anh viết: “Với những bạn chưa thể chạm tay đến chức vô địch, chúng ta có quyền tiếc nuối, có quyền buồn, thậm chí có quyền tự trách mình vì một vài điều chưa làm được. Nhưng xin đừng để nỗi buồn ấy ở lại quá lâu.

Bởi đây chỉ là một cuộc thi, không phải bản án dành cho năng lực, càng không phải thước đo quyết định giá trị của một con người. Phía trước chúng ta vẫn còn rất nhiều cuộc thi, rất nhiều cơ hội và những hành trình mới chưa bắt đầu.

Hôm nay có thể chưa phải ngày của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa ngày mai cũng vậy. Hãy buồn một chút, nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đừng để một lần chưa chiến thắng khiến bạn quên mất mình đã đi được bao xa.

Một cuộc thi có thể kết thúc, nhưng hành trình trưởng thành của chúng ta thì không”.

Trong khi đó, MC Phạm Ngọc Huy - một trong hai gương mặt dẫn chính tại trường quay trong trận Chung kết Olympia 2026 - cùng MC Khánh Vy cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Đoàn Lê Anh Đức. Là người đã đồng hành với chương trình từ năm thứ 13, MC Ngọc Huy nhận định chiến thắng của Anh Đức hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục. Nam MC cũng nhắc đến dấu mốc đáng chú ý khi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hai năm liên tiếp giành chức vô địch Olympia.

MC Khánh Vy và MC Phạm Ngọc Huy đều gửi lời chúc mừng Đức Anh. Ảnh: Facebook Khánh Vy

“Quá là xứng đáng và thuyết phục rồi!!!

Chúc mừng chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức và kỷ lục ngôi trường có 2 lần liên tiếp vô địch Olympia: THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Các thanh niên Quang Minh, Gia Bảo, Thái Dương cũng đã làm quá tốt rồi. Chúc mừng tất cả chúng ta”, Đức Huy hào hứng.

Lúc này, MC Khánh Vy cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng bốn nhà leo núi sau trận Chung kết, kèm dòng trạng thái: “Cùng nhau về đích. Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 26”. Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với khán giả Olympia từ năm 2021, trong khi BTV Ngọc Huy đã đồng hành cùng chương trình từ năm 2012. Cả hai đảm nhận vai trò dẫn chính tại trường quay trong trận Chung kết năm nay.

Không khí chúc mừng cũng lan tỏa tại chính ngôi trường mà Anh Đức đang theo học. Fanpage Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đăng tải bài viết: “Tuyệt vời Anh Đức!

Vòng nguyệt quế Olympia tiếp tục ở lại với Hà Nội Ams.

Một chiến thắng vô cùng ngoạn mục và xứng đáng, chúc mừng em!

Cảm ơn em đã mang đến một trận chung kết Olympia tuyệt vời, đầy cảm xúc. Hãy luôn giữ vững nhiệt huyết này để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai nhé”.

Cùng với đó, đông đảo bạn bè, người thân và thầy cô của Đoàn Lê Anh Đức cũng gửi lời chúc mừng, chia sẻ lại những kỷ niệm với nam sinh.

Sau hành trình 6 năm theo đuổi Olympia, chiến thắng ở trận Chung kết năm thứ 26 không chỉ mang về cho Anh Đức chiếc vòng nguyệt quế danh giá mà còn đưa tên tuổi cậu bạn trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.