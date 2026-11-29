Chiến lược đa dạng hóa kinh tế của Saudi Arabia đang chuyển từ cách tiếp cận "chi tiêu và triển khai bằng mọi giá" sang "chi tiêu và triển khai với chi phí hợp lý", Bộ trưởng Kinh tế Faisal Alibrahim nói với CNBC hôm thứ Sáu.

Sự điều chỉnh diễn ra khi vương quốc cắt giảm hoặc thu hẹp một số dự án trọng điểm trong bối cảnh kinh tế suy giảm mạnh. Saudi Arabia đồng thời đối mặt với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào cơ sở dân sự và hạ tầng năng lượng, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, đồng thời nhiều lần làm chao đảo thị trường dầu mỏ.

"Giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi riyal được sử dụng chính xác hơn", ông Alibrahim nói. Theo ông, khi Saudi Arabia bắt đầu tái cơ cấu nền kinh tế để giảm phụ thuộc vào chi tiêu chính phủ, đất nước cần bù đắp nhiều thiếu hụt về hạ tầng và năng lực, vì vậy chi tiêu công đã giữ vai trò dẫn dắt.

"Giờ đây, chúng tôi chuyển từ chi tiêu và triển khai bằng mọi giá sang chi tiêu và triển khai với chi phí phù hợp", ông nói thêm. Chính phủ cũng đang ưu tiên chính sách hơn trong nhiều lĩnh vực, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh rõ ràng hơn và điều chỉnh quy định trong nước cho phù hợp với luật pháp quốc tế.

Một bước đi gần đây là áp dụng mức thuế suất hiệu dụng tối thiểu 15% đối với lợi nhuận của các tập đoàn đa quốc gia. Ông Alibrahim cho rằng quy định này sẽ giúp khu vực tư nhân hoạt động trong một môi trường minh bạch hơn, trong bối cảnh chính phủ muốn thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài.

Thu hẹp các dự án không thiết yếu

Kể từ khi khởi động chương trình Tầm nhìn 2030 năm 2016, Saudi Arabia đã chi mạnh cho đầu tư vốn nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn thu dầu mỏ, trong đó có nguồn lực từ Quỹ Đầu tư Công (PIF), quỹ tài sản quốc gia của nước này.

Gần đây, chính phủ đánh giá lại chi phí và triển vọng thương mại của một số sáng kiến, trong đó có khu kinh tế NEOM và thành phố tương lai The Line. Saudi Arabia cũng rút tài trợ cho giải golf LIV Golf, dừng xây dựng một tòa nhà chọc trời dự kiến tại Riyadh và thông báo hoãn đăng cai Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á 2029 tại Trojena, khu vực quy hoạch thuộc NEOM.

Song song với việc điều chỉnh đầu tư, nước này đang ứng phó với tác động từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Các mục tiêu bị nhắm tới gồm tòa tháp PIF, sân bay Riyadh và nhà máy lọc dầu lớn nhất nước. Lo ngại an ninh cũng khiến Saudi Arabia hủy hội nghị nhà đầu tư quốc tế thường được gọi là "Davos trên sa mạc", dự kiến diễn ra vào tháng 11 với sự tham dự của nhiều nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.

"Cái giá về con người của cuộc khủng hoảng là có thật, và cái giá kinh tế cũng vậy", ông Alibrahim nói với CNBC.

Theo bộ trưởng, các khoản đầu tư vào hạ tầng giúp ngành năng lượng khôi phục sản lượng về gần mức trước khủng hoảng. Sau các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, Saudi Arabia cũng chuyển đầu mối xuất nhập khẩu từ phía đông sang phía tây đất nước bằng vận tải đường bộ, qua đó khôi phục lượng hàng hóa lưu chuyển. Ông cho rằng những diễn biến này cho thấy tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nền kinh tế.

Triển vọng kinh tế còn nhiều sức ép

Số liệu chính phủ cho thấy GDP thực của Saudi Arabia giảm 3,8% trong quý III. Hoạt động dầu mỏ giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khu vực phi dầu mỏ tăng 1,9%, góp phần bù đắp một phần mức giảm. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ròng vào nước này cũng giảm 19,5% trong quý II so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính Saudi Arabia dự báo kinh tế sẽ giảm khoảng 2,1% trong năm nay, trước khi phục hồi 10,9% vào năm tới. Tuy nhiên, Oxford Economics đưa ra dự báo kém khả quan hơn: kinh tế Saudi Arabia có thể giảm 3,4% trong năm nay và 4% vào năm 2027. Dự báo này tính đến nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng leo thang, dù mức lương tối thiểu mới và chi tiêu tiếp tục cho Tầm nhìn 2030 được kỳ vọng hỗ trợ thu nhập và nhu cầu trong nước.

Akanksha Samdani, kinh tế trưởng tại Oxford Economics, nhận định Tầm nhìn 2030 đang bước sang giai đoạn mới, tập trung nhiều hơn vào hiệu quả đầu tư. Chính phủ đang kiểm soát áp lực ngân sách và chuyển chi tiêu sang các dịch vụ thiết yếu cùng ưu tiên chiến lược; trong khi đó, PIF chọn lọc hơn khi phân bổ vốn và tìm cách tăng sự tham gia của khu vực tư nhân.

Một số siêu dự án có thể bị thu hẹp hoặc trì hoãn, nhưng đầu tư vẫn tiếp tục hướng vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, du lịch, khai khoáng và công nghệ. Bà Samdani cho biết Oxford Economics đã tính đến khả năng một số mục tiêu của Tầm nhìn 2030 được hoàn thành muộn hơn kế hoạch ban đầu, song mục tiêu cốt lõi là đa dạng hóa kinh tế vẫn không thay đổi.

Neil Quilliam, Giám đốc điều hành hãng tư vấn Azure Strategy, cho rằng giới đầu tư đang đánh giá liệu các cuộc tấn công của Houthi có phơi bày một điểm yếu kéo dài, làm tăng chi phí và độ phức tạp khi triển khai Tầm nhìn 2030 hay không. Theo ông, các cuộc tấn công liên tiếp cho thấy lực lượng này có khả năng nhắm vào hạ tầng kinh tế quan trọng và làm lộ những điểm yếu trong hệ thống phòng không Saudi Arabia, đồng thời thách thức giả định rằng nước này đã tự tách mình khỏi bất ổn khu vực.

Tác động kinh tế có thể không chủ yếu đến từ thiệt hại vật chất, mà từ việc các cuộc tấn công có làm suy giảm niềm tin vào Saudi Arabia như một điểm đến du lịch, giải trí và thể thao hay không. Đây là những lĩnh vực trọng tâm của Tầm nhìn 2030, đồng thời là nguồn thu hút vốn nước ngoài và nhân lực quốc tế.

Tham khảo: CNBC