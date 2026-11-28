Một số ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam áp dụng phí quản lý hoặc duy trì tài khoản đối với khách hàng không đáp ứng yêu cầu về số dư tối thiểu.

Đây là khoản phí nhằm quản lý, duy trì tài khoản thanh toán, áp dụng trong trường hợp khách hàng không duy trì số dư theo yêu cầu của ngân hàng. Tùy chính sách từng đơn vị, điều kiện thu phí có thể căn cứ vào số dư bình quân tháng hoặc số dư hàng ngày, do đó khách hàng cần lưu ý để tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Shinhan Bank thu 11.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân dưới 1 triệu đồng

Ngân hàng Shinhan áp dụng phí quản lý tài khoản hàng tháng đối với tài khoản thanh toán thông thường không đáp ứng yêu cầu về số dư bình quân.

Theo biểu phí dịch vụ tài chính cá nhân có hiệu lực từ ngày 25/6/2026, khách hàng cần duy trì số dư bình quân hàng tháng tối thiểu 1 triệu đồng đối với tài khoản VND hoặc 50 USD đối với tài khoản USD.

Trường hợp số dư bình quân tháng thấp hơn mức quy định, ngân hàng thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng/tài khoản, hoặc mức tương đương bằng USD.

Tuy nhiên, Shinhan cũng có các gói tài khoản dành cho khách hàng nhận lương và khách hàng sử dụng gói sản phẩm nhất định được miễn phí quản lý tài khoản, không yêu cầu duy trì số dư bình quân tối thiểu. Vì vậy, mức phí trên áp dụng đối với tài khoản thuộc biểu phí tiêu chuẩn, không đồng nghĩa tất cả khách hàng của ngân hàng đều phải trả khoản phí này.

Bank of China thu 100.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân dưới 1 triệu đồng

Bank of China Việt Nam áp dụng phí duy trì tài khoản đối với khách hàng cá nhân có số dư bình quân dưới 1 triệu đồng hoặc dưới 100 USD.

Theo biểu phí công bố trên website ngân hàng, trường hợp không đáp ứng điều kiện số dư bình quân, khách hàng cá nhân sẽ phải trả phí duy trì tài khoản 100.000 đồng/tháng/tài khoản. Khoản phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Ngoài ra, ngân hàng cũng áp dụng mức phí 100.000 đồng/tháng đối với tài khoản cá nhân không phát sinh giao dịch trong hơn một năm. Tài khoản đóng trong vòng 3 tháng kể từ ngày mở cũng thuộc trường hợp áp dụng phí theo biểu phí của ngân hàng.

Public Bank thu 200.000 đồng/tháng nếu số dư hàng ngày dưới 1 triệu đồng

Public Bank Việt Nam quy định khách hàng cá nhân cần duy trì số dư tối thiểu 1 triệu đồng đối với tài khoản VND hoặc 100 USD đối với tài khoản ngoại tệ.

Theo biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi có hiệu lực từ ngày 1/9/2024, nếu số dư hàng ngày thấp hơn mức tối thiểu, khách hàng sẽ bị thu phí duy trì tài khoản 200.000 đồng/tháng đối với tài khoản VND hoặc 10 USD/tháng đối với tài khoản USD.

Đây là mức phí cao nhất trong 3 ngân hàng được đề cập. Do điều kiện thu phí được xác định theo số dư hàng ngày, khách hàng cần lưu ý việc duy trì số dư trong tài khoản, thay vì chỉ kiểm tra số tiền tại một thời điểm trong tháng.