Đây là tin vui trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith trước hội đàm, ngày 27/11. Ảnh: VGP

Chiều 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith đang thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 25 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn 671 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, qua đó nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên khoảng 7,04 tỷ USD với 305 dự án.

Việt Nam và Lào hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam. Ảnh: VGP

Tại hội đàm, về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng đã nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Cụ thể, hai Thủ tướng thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD; đồng thời tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới; cũng như tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khi đó, Thủ tướng Saleumsay Kommasith khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch.

Ngoài ra, hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng.

Thủ tướng Lào đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện, phát huy tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Lào. Thủ tướng Lào khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Thủ tướng cảm ơn Lào đã phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: VGP

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai nhà lãnh đạo trước hết nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác. Thứ hai, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao.

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Lào đã phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Thủ tướng đề nghị Lào tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thứ ba, kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng đã nhấn mạnh ưu tiên đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai Thủ tướng nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiện có, chuẩn bị Nghị định thư hợp tác giáo dục giai đoạn 2028 - 2032 và đẩy nhanh Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào – Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp tại Lào.

Thủ tướng Lào khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án về năng lượng. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Hai bên sẽ tiến hành phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027", nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.