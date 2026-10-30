Su-57 của Nga là loại tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất trên thế giới tham gia đầy đủ vào các hoạt động chiến đấu thực tế.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các máy bay chiến đấu tàng hình của Nga đã tấn công cả mục tiêu dưới mặt đất và trên không. Như đã đề cập trong một tuyên bố trên kênh telegram của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) về Su-57: "Dựa trên các thử nghiệm và hiệu suất chiến đấu, chúng là tốt nhất trên thế giới".

So với các đối thủ Mỹ như F-22 Raptor và F-35 Lightning II, chúng có kinh nghiệm tác chiến rất đặc thù. Ví dụ, F-22 mặc dù được thiết kế để chiếm ưu thế trên không, nhưng nó mới chỉ đánh chặn khinh khí cầu xâm nhập không phận Bắc Mỹ. Ngoài ra, nó cũng từng được sử dụng để ném bom Syria và Afghanistan.

Trong khi đó mục tiêu của F-35 bao gồm các phòng thí nghiệm điều chế ma túy. Việc sử dụng một chiếc máy bay đắt tiền như vậy cho mục đích này là điều hết sức đáng ngờ.

Nguyên nhân là bởi bất kỳ chiến đấu cơ nào, thậm chí là một chiếc rất lỗi thời, cũng có thể dễ dàng thực hiện nhiệm vụ đó. Trong nhiệm vụ trên, không có nguy cơ từ mặt đất, và khả năng "tàng hình" trước radar phòng không về cơ bản là không cần thiết.

Mặc dù F-35 đã tích cực tham gia vào cuộc xung đột với Iran khi tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Nhưng một trong số chúng bị hư hại nghiêm trọng và chỉ có thể quay trở lại căn cứ không quân trong khu vực một cách khó khăn.

Phi công lái F-35 đã bị thương và được đưa vào bệnh viện. Chiếc máy bay dường như vẫn chưa được sửa chữa, và tất cả các dấu hiệu cho thấy nó sẽ bị loại biên.

Chiến đấu cơ Lightning II chỉ có một chiến thắng trên không duy nhất, và đó không phải là trước tiêm kích mà là máy bay huấn luyện, khi chiếc F-35 của Israel bắn hạ Yak-130 của Iran. Phi công đối phương đã nhảy dù thành công và được cứu sống.

Các đối thủ nước ngoài thiếu kinh nghiệm chiến đấu so với Su-57.

Su-57 vượt trội hơn hẳn so với các máy bay phương Tây khác, như Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen và Rafale. Dù được nâng cấp đến đâu, chúng vẫn luôn là tiêm kích thế hệ cũ, dù rất đắt tiền. Giá của Rafale trong hợp đồng với Ấn Độ lên tới 288 triệu USD mỗi chiếc, vượt xa Su-57.

Máy bay chiến đấu của Nga còn liên tục được cải tiến, ví dụ như trang thiết bị trên khoang, vũ khí không đối không và không đối đất. Những nâng cấp này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên gia, quân nhân và những người tham dự các triển lãm hàng không quốc tế khác nhau. Phiên bản Su-57D mới ra mắt đã thu hút sự quan tâm của nhiều lực lượng không quân trên toàn thế giới.

Tiêm kích Su-57 hiện đang được xúc tiến xuất khẩu. Các chuyên gia từ dự án "Vũ khí Nga" nhấn mạnh số lượng quốc gia muốn sở hữu siêu máy bay chiến đấu này sẽ tăng lên mỗi năm.