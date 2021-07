Kim Lý lên tiếng cực căng, mời luật sư vào cuộc sau khi bị tung tin liên quan đến buổi tiệc thác loạn 50.000 đô

Đang yên đang lành tận hưởng cuộc sống yên ấm, viên mãn bên gia đình nhỏ, Kim Lý bất ngờ bị gọi tên vào tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng. Chuyện là trên MXH rầm rộ tin nhắn cho rằng Kim Lý có liên quan đến 1 buổi tiệc thác loạn showbiz trị giá 50.000 đô (tương đương 1,15 tỷ đồng).



Trước những tin đồn vô căn cứ này, Kim Lý đã chính thức lên tiếng với thái độ đầy bức xúc trên Facebook cá nhân. Nam diễn viên chia sẻ: "Stop posting this kind of bullshit fake rumors. If any use my image or name to spread stupid lies you will be hearing from my lawyer" (Tạm dịch: Hãy ngừng đăng các thông tin giả về tôi. Nếu sử dụng hình ảnh hay tên riêng của tôi cho bất kỳ mục đích chia sẻ thông tin sai lệch chưa kiểm chứng, tôi sẽ để luật sư làm việc với các bạn).

Chia sẻ của Kim Lý đang khiến dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Đây là lần hiếm hoi chồng Hà Hồ bức xúc phản hồi trước những sự việc như thế này. Liên lạc với phía Kim Lý, đại diện của anh cho biết không muốn phản hồi thêm về sự việc này.

Kim Lý vô cùng bức xúc vì hình ảnh cá nhân bị sử dụng trái phép vào những thông tin sai sự thật

Nam diễn viên còn tuyên bố sẽ nhờ luật sư vào cuộc nếu sự việc này không ngừng lại

Ảnh: Facebook nhân vật, sưu tầm