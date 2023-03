Kim Lý đã thay đổi Hồ Ngọc Hà như thế nào?

Muốn chăm sóc, vuốt ve một điều gì đó thuộc về mình

Xuất thân là một người mẫu rồi lấn sang điện ảnh và ca hát, Hà Hồ là một trong số ít những nghệ sĩ gặt hái được thành công ở gần như tất cả lĩnh vực cô góp mặt. Bằng nhan sắc, tài năng và cách hoạt động nghệ thuật thông minh, Hồ Ngọc Hà được khán giả yêu mến gọi với danh xưng "nữ hoàng giải trí".

Tuy nhiên, cùng với danh xưng nữ nghệ sĩ nào cũng muốn được nhận đó, tên tuổi Hồ Ngọc Hà còn gắn liền với biệt danh "nữ hoàng thị phi" bởi hàng loạt scandal liên tục bủa vây lấy cô. Người yêu mến cô nhiều, nhưng người không ưa cũng chẳng kém.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, những người theo dõi Hồ Ngọc Hà đều dễ dàng nhận thấy cô đang có một cuộc sống rất yên ấm hạnh phúc bên người chồng đẹp trai tài giỏi, cùng con cái và bố mẹ của mình.

Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý và các con

Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng từng tâm sự rằng cô không còn mong muốn gì hơn, bởi đã có đủ thành công, hạnh phúc, con cái đủ nếp tẻ. Ngay cả sự bình an trong tâm, sự may mắn vượt qua bạo bệnh, sự thuận lợi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp và tình yêu của khán giả dành cho mình.

Và điều đặc biệt, cô có được một người bạn đời vừa ý, người đã đến và thay đổi Hồ Ngọc Hà, khiến cô trở thành một người phụ nữ rất khác.

Nhờ tình yêu của Kim Lý, con người, tính cách của Hà Hồ không còn xù xì gai góc như trước kia. Trong liveshow Love Song, nữ ca sĩ tâm sự, ngày xưa cô kiêu ngạo, bất cần trong tình cảm. Một giai đoạn khi yêu, cô thường muốn người khác phải tự đoán ý mình. Nhiều người tình cũ từng chia tay vì không chịu được tính ngang bướng của cô.

Tuy nhiên, khi gặp Kim Lý, cô lại bị chinh phục bởi sự ấm áp của anh. "Kim Lý thì khác. Những lần gây gổ, tôi bảo 'Anh đi đi', anh vẫn ở đó, chờ cơn giận của tôi đi qua. Anh thường gọi tôi là 'drama queen', vì cách tôi hay phức tạp hóa mọi chuyện. Anh giúp tôi nhận ra, khi yêu hãy nuốt đi những hờn giận, đừng thách đố, làm khó nhau. Nhờ đó, tôi biết trân trọng tình yêu hơn", Hà người đẹp nói.

Trong bài phỏng vấn gần đây nhất, Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận chính Kim Lý đã khai mở ra một người phụ nữ chu toàn của gia đình ẩn sâu phía trong mình suốt nhiều năm. Hồ Ngọc Hà của bây giờ bắt đầu biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc từng thành viên trong gia đình.

Hồ Ngọc Hà cho rằng bản năng của người phụ nữ là chăm sóc người khác, nhưng chỉ khi gặp người xứng đáng thì điều ấy mới bộc lộ rõ ràng. Cô tâm sự bản thân mình từng được yêu và cưng phụng rất nhiều. "Nhưng đến một lúc, ta muốn là chính bản thân ta để chăm sóc, vuốt ve một điều gì đó thuộc về mình, cảm giác ấy thật sự rất hạnh phúc", Hồ Ngọc Hà nói.

Ông xã chính là "true love"

Tuy nhiên, để có thể làm được như vậy, bản thân Kim Lý phải hi sinh hơn rất nhiều. "Anh thấu hiểu những người phụ nữ như Hà phải mạnh mẽ quen rồi và rất khó để thuẩn chủng lại thành một cô Hồ Thị Ngọc Hà. Nhưng khi chứng minh được rằng sự hi sinh của anh đủ lớn, anh khiến tôi cảm thấy bình yên và tin tưởng, thì cái bọn như Hà tự dưng... quay ngoắt ại, trở thành một cái cô rất là Thị đấy chứ không cần ai phải uốn nắn hay hi sinh", nữ ca sĩ tâm sự.

Bởi vậy, cô cũng không ngần ngại khẳng định Kim Lý chính là "true love" của đời mình.

Còn với Kim Lý, anh cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy Hồ Ngọc Hà trở thành một người mẹ người vợ tuyệt vời trong gia đình. Anh cho rằng không có quá nhiều người nổi tiếng có thể dành ra cả ngày để nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát, chăm sóc các con và ba mẹ như vậy.

Về bí kíp "thuần hoá" người phụ nữ nhiều gai góc mạnh mẽ như Hồ Ngọc Hà, Kim Lý từng tâm sự trên Thanh Niên rằng: "Chúng tôi còn có một quy định là không được giữ sự tức giận đó đi ngủ. Dù gây gổ về bất kỳ vấn đề gì đi chăng nữa lúc ban ngày thì khi đi ngủ tôi luôn ôm và hôn cô ấy. Đó thật sự là một điều tốt cho cuộc sống của một cặp vợ chồng, nó sẽ khiến mọi chuyện không đi quá xa và trở thành một vấn đề lớn".