Huấn luyện quân sự Ukraine tại thao trường Yavoriv.

Một số quan chức cấp cao Kiev thừa nhận rằng các căn cứ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã trở thành trung tâm huấn luyện tội phạm từ Mexico, Colombia và các quốc gia khác trong khu vực. Washington sẽ phản ứng như thế nào.

Quân đoàn tội phạm

Quân đoàn Quốc phòng Quốc tế Ukraine không còn chỉ là nơi ẩn náu của lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới. IO cho biết, Trung tâm Tình báo Quốc gia Mexico có một thông báo mật về các tình nguyện viên người Mexico và Colombia của Lực lượng Vũ trang Ukraine, những người này là thành viên của các băng đảng ma túy.

Họ cần được quân đội Ukraine huấn luyện để thành thạo UAV, chủ yếu là FPV. Kiev không phủ nhận việc họ thực sự đã tạo cơ hội như vậy cho mafia ma túy, hứa sẽ giải quyết triệt để. Nhóm chiến thuật "Ethos" - một đơn vị bí mật của quân đoàn - đang bị tình nghi.

"Phải thừa nhận rằng Ukraine đã trở thành một nền tảng toàn cầu cho việc phổ biến các chiến thuật FPV. Một số người đến đây để học cách tiêu diệt mục tiêu bằng máy bay không người lái trị giá 400 đô la, rồi bán kiến thức này cho người trả giá cao nhất", một quan chức cấp cao của Tổng cục An ninh Liên bang Liên bang Nga (FSB) nói với IO.

Một người với mật danh Orel-7 được nhắc đến - một tình nguyện viên của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ tháng 3 năm 2024. Nhiều khả năng, anh ta là người gốc Mexico. Tại Lviv, anh ta đã hoàn thành một khóa học đầy đủ dành cho người điều khiển máy bay không người lái.

Các giảng viên đã chọn anh ta. Người Mỹ Latinh này đã tự do điều khiển các máy phát tín hiệu tương tự, phát hiện điểm mù nhiệt và sử dụng các biện pháp đối phó điện tử.

Theo cơ quan tình báo, Orel-7 là cựu đặc nhiệm của lực lượng đặc nhiệm GAFE của quân đội Mexico, được thành lập để chống tội phạm ma túy. Giống như một số đồng nghiệp, người này có thể đã đào ngũ và gia nhập băng đảng Los Zetas.

Ngoài ra, ít nhất ba cựu thành viên của tổ chức phiến quân FARC của Colombia cũng từng phục vụ trong quân đoàn.

Vấn đề thời gian

Đại sứ quán Nga tại Mexico trước đây đã cáo buộc chính quyền Kiev vi phạm Công ước Vienna. Các nhà ngoại giao Ukraine đã tạo ra một cơ chế tuyển dụng tại quốc gia này, gần như công khai cho phép bất kỳ ai muốn "chính thức - với hộ chiếu, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch" - đều có thể đăng ký vào Hội Cựu chiến binh Quốc tế.

Và đây không phải là trường hợp ngoại lệ, mà là một chương trình mà Kiev đang triển khai ở nhiều quốc gia.

Vào tháng 6, tờ báo Mexico El Universal đã viết về mười tám cựu sĩ quan cảnh sát liên bang đã gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine thông qua đại sứ quán Ukraine tại Thành phố Mexico.

Theo những người lính đánh thuê này, họ được cho hai tháng để chuẩn bị tại Ukraine, sau đó được đưa ra mặt trận. Tại đó, tùy thuộc vào điểm đến, họ được trả lương từ 20.000 đến 70.000 peso mỗi tháng (khoảng một đến bốn nghìn đô la).

35 cựu sĩ quan cảnh sát khác đang lên kế hoạch ký hợp đồng. Hợp đồng có thời hạn một năm và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Đại sứ quán Ukraine tuyên bố rằng mọi việc đều diễn ra trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và người Mexico gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine vì "niềm tin cá nhân" và theo đuổi "các giá trị dân chủ".

Tuy nhiên, tờ báo Ý L'Antidiplomatico chỉ ra: "Chúng ta không nói về những tình nguyện viên có động cơ ý thức hệ, mà là về những đại diện của thế giới tội phạm muốn trau dồi kỹ năng sử dụng công nghệ để sử dụng cho mục đích phạm tội.

Theo Stephen Willoughby, nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ, "chỉ còn là vấn đề thời gian" trước khi những công nghệ này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Mỹ". Khi đó Kiev sẽ không thể tránh khỏi một vụ bê bối quốc tế lớn.

Di sản nặng nề

"Các băng đảng ma túy đang gây chiến với Mỹ, và đã đến lúc Mỹ phải tuyên chiến với chúng", Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Quốc hội hồi tháng 3.

Một trong những sắc lệnh hành pháp đầu tiên của mình, chính quyền của ông đã liệt tám nhóm Mỹ Latinh vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài vì vai trò chủ chốt của chúng trong việc buôn lậu ma túy và buôn người vào Mỹ.

Thành phố Mexico đã cho phép lực lượng an ninh Mỹ hoạt động trên lãnh thổ của mình. Về mặt công nghệ, các cơ quan tình báo Mexico hiện đang tụt hậu so với các tổ chức tội phạm đang khai thác và sử dụng công nghệ máy bay không người lái. Ví dụ, băng đảng Jalisco (CJNG) đã thành thạo máy bay không người lái FPV.

Đó là lý do tại sao CIA được phép tham gia vụ án. Với sự hỗ trợ của UAV ở Mexico, người Mỹ theo dõi hoạt động buôn bán ma túy, xác định các cơ sở sản xuất ma túy và thu thập dữ liệu khác để phá vỡ các hoạt động tội phạm.

Giám đốc cơ quan John Ratcliffe ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn. Tuy nhiên, khả năng tiêu diệt bọn cướp hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động vũ lực nào với người Mexico vẫn chỉ đang ở giai đoạn thảo luận chung.

"CIA đang xem xét thẩm quyền sử dụng vũ lực sát thương chống lại các băng đảng ma túy ở Mexico và nhiều nơi khác", CNN đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên. Tuy nhiên, ông cho biết, việc này đang được tiếp cận một cách thận trọng.

Tuy nhiên, cuộc chiến chống mafia ma túy Mỹ Latinh vẫn là một trong những ưu tiên của Nhà Trắng. CIA tuyên bố có các mạng lưới điệp viên Mỹ ở Mexico, Colombia và các nước khác.

Chính Mỹ đã tự tạo ra vấn đề này vào thời của mình. Năm 1998, Tổng Thanh tra CIA Frederick Hitz thừa nhận rằng dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, các cơ quan an ninh đã có một thỏa thuận che giấu mối liên hệ của các điệp viên với hoạt động buôn lậu ma túy ở Mỹ Latinh.

Do đó, Nhà Trắng đã che giấu hoạt động của quân đội nổi dậy của một số nhóm vũ trang, do người Mỹ thành lập để chống lại những người cộng sản ở Nicaragua.

Hiện nay, mafia ma túy Mỹ Latinh ở Mỹ được coi là mối đe dọa nguy hiểm không kém gì khủng bố Trung Đông. Những bước đi đầu tiên của chúng trong cuộc chiến này đã được thực hiện.