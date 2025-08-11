Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã cho biết thông tin nói trên. Cần lưu ý rằng các đơn vị của Trung đoàn tấn công độc lập số 33 và Tiểu đoàn tấn công độc lập số 24 đã tham gia vào chiến dịch này.

Giới truyền thông cũng được biết rằng trong cuộc giao tranh, Quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 18 binh sĩ đối phương.

Điều đáng chú ý là vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố việc chiếm được Bessalivka. Tuy nhiên nhiều nguồn giám sát, đặc biệt là DeepState lẫn Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho thấy trên bản đồ hàng ngày của họ đều không ghi nhận sự hiện diện của quân nhân Nga tại khu định cư này.

Có thể cho rằng Quân đội Nga đã cố gắng đột phá bằng một nhóm tấn công hoặc phá hoại và trinh sát trên một khu vực biên giới ở vùng Sumy và đã bị loại bỏ hoàn toàn tại ngôi làng này.

Khu định cư Bezsalivka trên bản đồ DeepState.

Năm 2021, chỉ có khoảng 16 người sống ở Bezsalivka, họ tiến hành chăn thả gia súc trên khu vực rộng lớn này và tính đến đầu tháng 7 năm 2025, vẫn còn một số người ở lại đây. Trưởng làng - ông Yuriy Zarko cho biết họ từ chối di tản, bất chấp tình hình chiến sự căng thẳng.

"Những người cao tuổi được đề nghị rời đi, được hỗ trợ tài chính. Họ cũng nhận đề nghị giúp đỡ chăn nuôi nhưng đã từ chối. Hiện tại, chúng tôi không thể liên lạc với họ do tình hình an ninh. Ngôi làng này thực ra nằm sát biên giới, cách đó 800 mét", ông Zarko cho biết.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào cuối tháng 7, các binh sĩ của Trung đoàn tấn công độc lập số 225 đã chiếm lại ngôi làng Kindrativka thuộc vùng Sumy, cách biên giới với Nga khoảng 2,5 km.

Theo nguồn tin của DeepState, Trung đoàn 225 đã hoàn tất việc giải phóng và bảo vệ Kindrativka. Được biết trong chiến dịch này, các đơn vị Ukraine đã gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương.

Vị trí làng Kindratovka trên bản đồ DeepState.

Cụ thể, tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 40, tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến độc lập số 155 nổi tiếng, và tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 30 của Nga đã bị đánh thiệt hại nặng, trong đó tiểu đoàn trưởng thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 30 đã thiệt mạng.

Đây là ngôi làng thứ hai được Trung đoàn 225 chiếm lại tại Vùng Sumy. Trước đó vào tháng 6, đơn vị trên cũng đã giải phóng ngôi làng Andriyivka, cách biên giới Nga khoảng 5 km.