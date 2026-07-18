Kiệt sức vượt 15km đường núi, chú chó trung thành quyết về làm một việc

Chú chó bảo vệ mộ chủ suốt 10 năm tại nghĩa trang: "Nó chưa bao giờ rời đi dù chỉ một ngày".

Một thập kỷ là khoảng thời gian đủ dài để nhiều thứ thay đổi, nhưng đối với một chú chó tại Nghĩa trang Nam Sơn, 10 năm là hành trình canh giữ “giấc ngủ” cho người chủ quá cố chưa bao giờ đổi thay. Câu chuyện lòng trung thành của chú chó vàng khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt.

Cuộc gặp gỡ định mệnh dưới cơn gió lạnh 10 năm trước

Ông Chen, người trông coi Nghĩa trang Nam Sơn, luôn nhớ đến buổi chiều đó mười năm trước. Gió mạnh đến mức những cây bách ở hai bên đường nghĩa trang ầm ầm. Một chiếc xe tang lễ màu đen chậm rãi lái vào công viên, theo sau là một số thành viên trong gia đình mặc trang phục đen. Đây là cảnh tượng phổ biến nhất trong nghĩa trang. Ông Chen đứng bên lề đường với một cây chổi và thường cúi đầu xuống để thể hiện sự tôn trọng.

Ngay sau đó, người bảo vệ nghĩa trang nhìn thấy một con chó. Đó là một con chó rất bình thường. Bộ lông màu vàng của con vật hơi lộn xộn, gầy. Người bạn bốn chân không sủa hay chạy xung quanh. Chú chó chỉ cúi đầu xuống và theo sát phía sau gia đình đang cầm chiếc bình tro cốt. Móng vuốt của người bạn nhỏ phát ra một âm thanh nhỏ trên con đường bê tông và đuôi yếu ớt treo lơ lửng giữa hai chân sau.

Quá trình chôn cất diễn ra rất ngắn. Các thành viên trong gia đình đã đốt một số tiền giấy, cúi đầu vài lần và sau đó vội vã rời đi. Như thường lệ, ông Chen lấy một cái xẻng để dọn dẹp đống đổ nát trước bia mộ. Khi bước đến ngôi mộ mới, người quản mộ thấy con chó vàng vẫn đang nằm trước bia mộ.

Ánh mắt buồn bã của chú chó trung thành ẩn chứa điều gì?

"Đi đi, mày không thể ở lại đây". Ông Chen vẫy cây chổi trong tay. Có những quy định nghiêm ngặt trong nghĩa trang. Để duy trì sự trang trọng và ngăn chặn những vị khách đến quét mộ, động vật đi lạc tuyệt đối không được phép ở lại trong công viên.

Chú chó vàng ngẩng đầu lên và liếc nhìn ông Chen. Đôi mắt của người bạn bốn chân ướt và có hai vết nước mắt màu nâu sẫm ở khóe mắt. Con vật không né tránh hay sủa vào ông Chen. Người bạn trung thành chỉ co lại theo hướng bia mộ và cằm áp vào phiến đá lạnh. Người trông coi thở dài và nghĩ rằng có lẽ con vật đã đi theo gia đình vào bên trong, khi đói sau khi trời tối sẽ tự đi xuống núi.

Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, khi ông Chen đang tuần tra núi với đèn pin, chùm ánh sáng quét qua khu vực lăng mộ nửa đường lên núi. Hai con mắt màu xanh lá cây sáng lên trong hình ảnh phản chiếu, con chó màu vàng vẫn ở đó. Vào đêm đầu mùa xuân, nhiệt độ gần bằng 0 độ, cơ thể con vật có một lớp sương trắng mỏng và đang run rẩy vì lạnh. Dù vậy, vị trí của chú chó không thay đổi so với chiều hôm trước.

Sư phụ Chen bước tới và nhìn vào cái tên trên bia mộ: Li Jianguo, 68 tuổi. Người bảo vệ nhìn con chó một lần nữa và con vật cũng nhìn lại. "Mày không lạnh sao? Chủ nhân của mày không còn ở bên trong nữa". Ông Chen lẩm bẩm với chính mình, người quản mộ biết con vật không thể hiểu được nhưng vẫn quay trở lại phòng làm nhiệm vụ, lấy một chiếc bánh bao trắng còn sót lại, bẻ ra và đặt bên cạnh bia mộ. Con chó màu vàng đánh hơi và không ăn, mà lại vùi đầu vào móng vuốt.

Quy định nghĩa trang

Trong vài ngày tiếp theo, mọi thứ trở nên phức tạp. Người đứng đầu nghĩa trang đã tìm thấy con chó và ra lệnh cho ông Chen loại bỏ sinh vật đi lạc. Ban quản lý lo ngại điều gì sẽ xảy ra nếu vị khách quét mộ bị cắn, nghĩa trang không thể chịu trách nhiệm này.

Người bảo vệ dọa con vật bằng một cây gậy và đập một hòn đá vào khoảng trống xung quanh. Chú chó vàng buộc phải vội vàng, đứng dậy và từ từ rút lui vào bụi cây cách đó hơn mười mét, nhìn chằm chằm vào ông Chen với đôi mắt im lặng và buồn bã. Chỉ cần ông Chen rời đi, người bạn bốn chân ngay lập tức quay trở lại bia mộ và nằm xuống.

Sau đó, người giám sát đã đích thân lái xe tải trong công viên và bắt con chó vàng với một túi lưới. Chú chó vàng vật lộn một cách tuyệt vọng và phát ra một tiếng kêu than vãn nhưng không bao giờ mở miệng để cắn người. Họ nhốt con vật vào chuồng và thả tại khu vực gần chợ nông sản cách nghĩa trang 15km. Có thức ăn và những con chó đi lạc khác ở đó, người giám sát nghĩ rằng đây là một nơi tốt cho sinh vật tội nghiệp.

Sự trở lại kỳ diệu của chú chó vàng khiến mọi người ngỡ ngàng

Tuy nhiên, khi ông Chen đẩy cửa phòng làm nhiệm vụ vào buổi sáng hôm sau, người bảo vệ đã hoàn toàn bị choáng váng. Con chó màu vàng đang nằm bên ngoài cửa phòng, cơ thể phủ đầy bùn đất. Hành trình vượt 15 km từ chợ nông sản băng qua các con đường xa lạ để trở lại nghĩa trang của chú chó là một phép màu. Những bước chân rớm máu trên đường bê tông chứng minh rằng không một rào cản địa lý nào có thể chia cắt được tình cảm của con vật dành cho người chủ đã khuất. Chú chó không chọn thức ăn hay sự an toàn ở thế giới loài người, mục tiêu duy nhất của cuộc đời con vật là được nằm bên cạnh bia mộ của ông Li Jianguo.

Chứng kiến hình ảnh đau lòng đó, người quản mộ Chen và ban quản lý nghĩa trang hoàn toàn bị khuất phục. Họ quyết định phá bỏ quy định cứng nhắc, cho phép chú chó vàng ở lại nghĩa trang để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Một mái che nhỏ được dựng lên gần ngôi mộ, và nhân viên nghĩa trang thay phiên nhau mang thức ăn, nước uống cho con vật hàng ngày.

10 năm bền bỉ giữ trọn một lời hứa im lặng

Thấm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ buổi chiều định mệnh ấy. Chú chó vàng nhỏ bé ngày nào giờ đã già nua, bộ lông sờn bạc và những bước đi không còn nhanh nhẹn. Thế nhưng, có một điều bất biến: con vật chưa bao giờ rời khỏi khu mộ dù chỉ một ngày.

Các nhân viên nghĩa trang chia sẻ rằng, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, dù là những ngày hè oi ả hay mùa đông lạnh giá, chú chó vẫn trung thành nằm áp cằm lên phiến đá lạnh. Con vật trở thành một phần không thể thiếu của Nghĩa trang Nam Sơn, một biểu tượng sống động về lòng trung thành vô điều kiện.

Đối với thế giới, ông Li Jianguo có thể chỉ là một người bình thường đã khuất, nhưng đối với chú chó, ông là cả thế giới. Và cho đến hơi thở cuối cùng, thế giới ấy vẫn sẽ được bảo vệ bởi lòng trung thành tuyệt đối của một người bạn bốn chân.

Theo 163