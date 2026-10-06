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Kiểm tra nhà riêng lúc 13 giờ, công an bắt Phùng Thanh Tùng SN 2006

Trang Anh
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Khoảng 13h00 ngày 02/10/2026, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Công an xã Tân Lập phát hiện một trường hợp có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 6/10/2026 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Công an xã Tân Lập tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Khoảng 13h00 ngày 02/10/2026, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Công an xã Tân Lập phát hiện một trường hợp có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra tại nhà riêng của Phùng Thanh Tùng (SN 2006) thường trú tại thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Công an phát hiện 01 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an xã Tân Lập bắt quả tang đối tượng phạm tội ma túy - Ản: Công an Lâm Đồng

Kết quả xét nghiệm nhanh xác định Phùng Thanh Tùng dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Công an xã Tân Lập đã lập biên bản theo quy định, niêm phong vật chứng và hoàn thiện hồ sơ ban đầu để tiếp tục xác minh, xử lý.

Hiện Công an xã Tân Lập đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Việc kịp thời phát hiện vụ việc góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

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