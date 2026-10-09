HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểm tra hành chính lúc giữa trưa, công an bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng SN 1994

Trang Anh
|

Trưa ngày 02/10/2026, tại khu vực ngã ba đường Cầu Diễn – Văn Tiến Dũng, Công an phường Phú Diễn tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Tiến Dũng.

Công an thành phố Hà Nội ngày 9/10/2026 cho biết, Công an phường Phú Diễn mới đây đã phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp nhiều máy tính xách tay.

Trước đó, vào trưa ngày 02/10/2026, tại khu vực ngã ba đường Cầu Diễn – Văn Tiến Dũng, Công an phường Phú Diễn tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Tiến Dũng (SN: 1994; Trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Tại thời điểm kiểm tra, Dũng đeo một ba lô màu đen, bên trong có 04 máy tính xách tay có dấu hiệu bất thường.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản do đối tượng thực hiện vào sáng các ngày 29/9 và 02/10/2026.

Kiểm tra hành chính và bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Qua xác minh, Nguyễn Tiến Dũng là đối tượng đã có 05 tiền án, chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương ngày 02/4/2026.

Hiện, Công an phường Phú Diễn đã thu giữ tang vật vụ án cùng các đồ vật, phương tiện có liên quan đồng, thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Dũng về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà nội khuyến cáo: Người dân, đặc biệt là sinh viên, người thuê trọ, cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản; thường xuyên kiểm tra, khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng; không để máy tính, điện thoại và các tài sản có giá trị tại vị trí dễ quan sát, tiếp cận; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện người, phương tiện có biểu hiện nghi vấn để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Kiểm tra hành chính và bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Truy bắt thành công Nguyễn Tuấn Anh SN 1998
Kiểm tra hành chính và bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh 3.Công an điều tra số điện thoại gọi hơn 300 cuộc đến Cảnh sát 113

Từ tháng 6/2026 đến ngày 30/9/2026, số điện thoại “03959469xx” thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113.

Tags

Nguyễn Tiến Dũng

công an hà nội

Phú Diễn

trộm cắp tài sản

tin hình sự

báo công an

báo mới

Tin ngắn

Tin nóng trong ngày

Sống trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại