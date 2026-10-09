Truy bắt thành công Nguyễn Tuấn Anh SN 1998

Ngày 05/10/2026, Công an xã Yên Trị đã truy bắt thành công Nguyễn Tuấn Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 8/10/2026 cho biết, Công an xã Yên Trị vừa truy bắt thành công đối tượng trộm cắp tài sản sau hơn 4 tháng gây án.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/5/2026, chị H. T. P. T., (sinh năm 1999, trú tại xóm Thung, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm: 01 dây chuyền vàng 9999 và 01 đôi bông tai vàng 9999, tổng khối lượng 03 chỉ; 01 nhẫn tròn vàng 9999, khối lượng 01 chỉ; 01 đôi bông tai vàng 10K, khối lượng khoảng 0,68 chỉ; 01 dây chuyền bạc; khoảng 6 triệu đồng tiền mặt để trong con lợn đất và khoảng 600.000 đồng để trong túi xách. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 75 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chị T. đã đến Công an xã Yên Trị trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Trị đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, thu thập thông tin liên quan đến vụ việc và xác định Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, trú tại thôn An Sơn, xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh (áo đen) - Ảnh: Công an Phú Thọ

Sau khi gây án, Nguyễn Tuấn Anh rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Công an xã Yên Trị tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh nơi lẩn trốn của đối tượng.

Ngày 05/10/2026, Công an xã Yên Trị đã truy bắt thành công Nguyễn Tuấn Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Hiện đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, nhất là tại nhà ở; chủ động kiểm tra, gia cố cửa ra vào, cửa sổ và các vị trí có nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng để đột nhập.

Khi phát hiện tài sản bị mất hoặc có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, đồng thời giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra, xác minh.