Công an điều tra số điện thoại gọi hơn 300 cuộc đến Cảnh sát 113

Từ tháng 6/2026 đến ngày 30/9/2026, số điện thoại “03959469xx” thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 07/10/2026, cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa tiến hành tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với Nguyễn T. T., (sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) vì đã có hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Trước đó, qua khai thác nhật ký cuộc từ tháng 6/2026 đến ngày 30/9/2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phát hiện số điện thoại “03959469xx” thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113 nhưng không báo tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động xử lý và giải quyết tin báo về an ninh trật tự của lực lượng Cảnh sát 113.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T. - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đặc biệt, từ ngày 21/9 đến ngày 28/9/2026, số điện thoại “03959469xx” thực hiện 61 cuộc gọi, trung bình mỗi ngày có trên 7 lần quấy rối số điện thoại Trung tâm Cảnh sát 113.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Công an xã Vĩnh Kim mời Nguyễn T. T. là chủ nhân số điện thoại “03959469xx” làm việc và T đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh ra quyết định xử phạt Nguyễn T. T. số tiền 3.500.000 đồng về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối” được quy định tại điểm d, khoản 3, điều 8, Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình.