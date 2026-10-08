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Kiểm tra nhà nghỉ lúc nửa đêm, công an bắt Nguyễn Thị Trúc Đào 45 tuổi

Trang Anh
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Nguyễn Thị Trúc Đào là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ.

Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 7/10/2026 cho biết, thực hiện công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường Phan Đình Phùng đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng đang bị truy nã thuộc diện “đặc biệt nguy hiểm”

Cụ thể, vào hồi 23 giờ 50, ngày 05/10/2026, qua công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghỉ T.H. thuôc tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Công an phường Phan Đình Phùng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Trúc Đào (sinh năm 1981, trú tại khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ).

Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thị Trúc Đào - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Đào là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, theo quyết định truy nã số 19423, ngày 25/09/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ.

Công an phường Phan Đình Phùng đã lập hồ sơ ban đầu và thông báo cho đơn vị truy nã theo quy định.

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