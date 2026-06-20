Kiếm tiền từ điện mặt trời qua điện thoại: Lợi ích tài chính đến từng giây, như kiểm tra số dư tài khoản

Số hóa điện mặt trời chính xác là những gì mà PLAN-B NET ZERO đang triển khai.

Ở Đức, có người mỗi tháng mở điện thoại ra là thấy tiền vào tài khoản, không phải từ chứng khoán, mà từ mái nhà đang phát điện của chính họ.

Đó là mô hình mà startup Thụy Sĩ PLAN-B NET ZERO đang triển khai: Số hóa điện mặt trời, biến việc tiết kiệm năng lượng thành trải nghiệm không khác gì dùng ứng dụng ngân hàng.

Ý tưởng rất đơn giản. Thay vì nhận hóa đơn tiền điện cuối tháng mà chẳng hiểu gì, người dùng mở app "tài khoản năng lượng" và thấy ngay: Hôm nay mái nhà tạo ra bao nhiêu kWh, tiết kiệm được bao nhiêu CO2, và lợi ích tài chính đang đến với họ từng giây là bao nhiêu. Trực quan, tức thì như kiểm tra số dư tài khoản.

Ảnh minh họa.

Công ty được thành lập năm 2023 tại Zug (Thụy Sĩ) bởi Bradley Mundt. Triết lý cốt lõi là không cần xây thêm nhà máy điện khổng lồ, chỉ cần biến năng lượng mặt trời thành hàng hóa linh hoạt trên nền tảng số là đủ tạo ra cuộc cách mạng.

Kể từ khi PLAN-B NET ZERO được thành lập đến nay, 209.585 tấn CO2 đã được loại bỏ ra ngoài không khí, môi trường, theo cập nhật mới nhất vào ngày 20/6 của công ty.

Cú hút khách hàng là 500 kWh miễn phí mỗi năm. Ai mua hệ thống pin lưu trữ năng lượng của PLAN-B sẽ được tặng kèm 500 kWh điện miễn phí - trong suốt 20 năm, không điều kiện, không cần lắp thêm thiết bị. Mức 500 kWh đủ để chạy tủ lạnh, tivi, quạt cả mấy tháng trời mà không tốn thêm đồng nào.

Phần thú vị nhất là Gamification (Trò chơi hóa) - biến tiết kiệm điện thành trò chơi có thưởng. Thay vì gửi tin nhắn khô khan "hãy tiết kiệm điện", ứng dụng tung ra thử thách tắt điều hòa trong giờ cao điểm, dùng máy giặt đúng lúc mặt trời đang chói chang. Hoàn thành thử thách, họ sẽ nhận huy hiệu và đổi ra tiền hoặc ưu đãi. Kết quả là người dùng không "ép mình" tiết kiệm điện, họ đang chơi game và bảo vệ môi trường.

Mô hình này đã đưa PLAN-B vào top 3 nhà cung cấp điện xanh rẻ nhất nước Đức và đạt hơn 100.000 khách hàng, với vốn ban đầu 10 triệu EUR.

Thông điệp ngầm mà startup này gửi đi rõ ràng chuyển đổi xanh sẽ không thành công nếu nó là gánh nặng. Nhưng nếu nó trả tiền cho bạn và còn cho bạn thắng game, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Tham khảo: PLAN-B NET ZERO

