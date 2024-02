Kích cỡ thua gà ri Việt Nam, vì sao giống gà bé nhỏ này có giá đắt gấp 10 lần?

Gà ri là giống gà được nuôi rất phổ biến ở Việt Nam. Ngoại hình của gà ri khá là nhỏ nhắn. Cụ thể, con mái trưởng thành chỉ nặng khoảng 1,7 kg, trong khi đó con trống nặng từ 2 – 2,5 kg. Trên thực tế, gà ri được khoảng 4 – 5 tháng tuổi là có thể sinh sản. Trong năm đầu tiên, gà ri đẻ được từ 100 – 120 quả trứng. Sau đó, nếu được trong xuất tốt và nuôi đúng kỹ thuật thì loài gà này có thể tăng sản lượng trứng lên 160 – 180 quả trứng/năm. Trên thị trường, gà ri có giá dao động từ 180 – 200 nghìn đồng/kg.

Tuy nhiên, có một loài gà tuy nhỏ bé hơn gà ri nhưng lại có giá trị hơn gấp nhiều lần.

Gà vảy cá có nguồn gốc từ nước Anh.

Loài gà này là gà vảy cá (Sebright), có nguồn gốc từ Anh. Chúng có giá bán khoảng 7 triệu đồng/cặp. Gà vảy cá được lai tạo từ thế kỷ 19, trong một chương trình nhân giống chọn lọc được tiến hành bởi nhà nghiên cứu người Anh John Saunders Sebright (1767 – 1846). Gà vảy cá cũng chính là giống gia cầm đầu tiên trên thế giới có cả một câu lạc bộ dành cho những người đam mê. So với các loài gà khác, gà vảy cá có kích thước nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn gà ri của Việt Nam. Khi trưởng thành, loài gà này chỉ có trọng lượng khoảng 600 – 800 gram.

Vì sao gà vảy cá lại đắt đỏ?

Theo các chuyên gia, gà vảy cá (Sebright) là loài gà tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và tài lộc, nên còn được biết đến với cái tên gà đại cát. Thú chơi gà vảy cá tại Việt Nam đã nổi lên được khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, cứ vào mỗi dịp cuối năm, nhiều người lại tìm mua loại gà độc lạ này.

Theo giới chơi gà cảnh, gà vảy cá được coi là loài gà quý, được ví như "mỹ kê". Gà vảy cá có hai màu chủ đạo là trắng bạc và vàng đồng. Đặc biệt, mỗi chiếc lông của gà vảy cá đều có viền trắng hoặc đen nổi bật, giống như được vẽ thêm vào. Độ đắt giá của gà vảy cá được căn cứ đánh giá ở bộ lông. Cụ thể, bộ lông của gà vảy cá càng đẹp, màu sắc đều thì nó sẽ càng có giá cao.

Gà vảy cá có bộ lông đặc biệt và thường được nhiều người tìm mua để làm quà biếu Tết.

Loài gà này cũng được nhiều người "săn lùng", mua làm quà biếu Tết. Trong đó, gà màu vàng sẽ có giá đắt hơn so với các màu khác. Giới chơi gà cảnh đánh giá rằng, những con gà vảy cá có lông màu vàng có giá trị cao hơn so với những màu lông còn lại. Bởi gà vảy cá lông vàng không chỉ hiếm gặp hơn so với màu bạc, đồng mà còn rất tốt cho phong thủy.

Gà giống khoảng 1 tuần tuổi có giá khoảng 1,5 triệu đồng/con. Trong khi đó, gà vảy cá trưởng thành sẽ có giá dao động từ 5 – 10 triệu đồng/cặp. Tuy nhiên, những con gà đạt giải tại các cuộc thi có thể có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Gà vảy cá chỉ nặng từ 600 - 800 gram.

Theo báo Dân Việt, số lượng gà vảy cá siêu độc và đẹp chỉ chiếm khoảng 2%. Hơn nữa, gà vảy cá đẹp thường được các đại gia săn mua về để nuôi và ngắm. Gà vảy cá chỉ đẻ khoảng 60 – 80 quả trứng mỗi năm. Một số chủng có khả năng sinh sản cao hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là gà vảy cá mái lại phần lớn không biết ấp trứng. Do đó, những người nuôi gà vảy cá thường dùng gà mái khác để ấp hộ trứng cho loài gà này. Bằng cách ấp trứng này, tỷ lệ trứng nở cũng cao hơn nhiều so với dùng máy ấp trứng.

Ngoài ra, do gà vảy cá có sức đề kháng yếu và rất dễ bị dịch bệnh chết nên người nuôi cần phải chú ý chăm sóc cẩn thận, giữ chuồng sạch sẽ và đặc biệt là không nuôi chúng ở nơi quá lạnh.

Gà vảy cá lông vàng thường có giá bán cao hơn so với các màu lông khác. Ảnh: Dân Việt

Bài viết tham khảo nguồn: Livestock conservancy, Chickens and more