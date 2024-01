Một con bò được bán với giá hơn 110 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Theo các chuyên gia, các loại thịt bò nhập khẩu khác nhau nên giá cả cũng khác nhau. Tuy nhiên, với loại thịt bò được xác định rõ về nguồn gốc, đồng thời có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì thường có giá bán cao và khó ở mức dưới 200.000 đồng/kg ở thị trường Việt Nam.

Nhưng đắt đến mức một con bò có giá đến hàng triệu USD thì rất đặc biệt. Một con bò 4,5 tuổi tên là Viatina-19 FIV Mara Imóveis được bán với giá "trên trời" lên tới 4,3 triệu USD (hơn 110 tỷ đồng). Theo National Geographic, đây là một con bò trắng thuộc giống Nelore của Brazil và lai từ giống bò zebu cổ, đã lập kỷ lục bán đấu giá hồi tháng 6/2023 ở Arandú, Brazil. Màn đấu giá này được coi là một chiến thắng danh giá đối với thị trường thịt bò toàn cầu, đặc biệt là tại Brazil, nơi những con bò được nhân giống và nuôi dưỡng một cách cẩn thận nhất.

Con bò này được bán với giá 4,3 triệu USD. Ảnh: Ancheta Online

Giá bán đấu giá kỷ lục của con bò này là minh chứng cho thấy năng lực của Brazil trong ngành chăn nuôi gia súc hiện tại. Trên thực tế, Brazil hiện đang giữ vị trí là nước xuất khẩu thịt bò số 1 trên thế giới.

Vì sao một con bò có giá hơn 110 tỷ đồng?

Con bò được bán với giá 4,3 triệu USD là giống bò lai bò zebu. Đây là loài bò có nhiều đặc tính ưu việt và gene chất lượng cao. Ảnh: NatGeo

Theo các chuyên gia, ngành chăn nuôi gia súc được coi là một trong các nguyên nhân chính dẫn tới nạn chặt phá rừng tại Amazon trong suốt 65 năm qua. Hiện nay, số lượng gia súc tại Brazil là 225 triệu con và quốc gia này dự kiến sẽ tiếp tục thống thị trường bằng việc tăng trưởng 35% trong vòng 20 năm tới.

Trước đó, để thúc đẩy ngành gia súc vào giữa thế kỷ 20, chính phủ Brazil đã tiến hành khuyến khích, trợ cấp cho các gia đình và nông dân chuyển về vùng đồng quê, đồng thời biến đổi rừng mưa nhiệt đới thành đồng cỏ. Đến khi chăn nuôi phát triển, quốc gia này tìm cách để cải thiện đàn gia súc thông qua việc lai tạo giống. Nhưng thách thức ở chỗ là cần tìm ra loài động vật có thể chịu được khí hậu nhiệt đới và hệ sinh thái đa dạng trong nước. Bởi các giống bò châu Âu (Bos taurus) như Herefords và Angus tuy chịu được áp lực nhiệt, nhưng lại có năng suất thấp.

Các chuyên gia ở Brazil phát hiện bò zebu (Bos indicus) là loài bò bản xứ tại Đông Nam Á, Trung Quốc và châu Phi, dẻo dai hơn. Loài bò này có khả năng thích nghi tự nhiên với nắng nóng do có nhiều tuyến mô hôi lớn. Hơn nữa, da của chúng dày với lớp lông mịn phủ kín giúp chúng ít khi bị muỗi đốt.

Ngoài ra, việc tiến hành lai tạo với giống bò Ongole tại quận Nellore thuộc bang Pradesh (Ấn Độ) còn tạo ra giống bò còn cứng cáp hơn là Nelore. Cụ thể, bò Nelore có khả năng chống lại nhiều ký sinh trùng truyền nhiễm, đồng thời có thể hạn chế được vấn đề về dạ dày. Giống như các loài gia súc, cả Nelore và zebu đều thải ra khí methane thông qua chứng ợ hơi, đầy hơi thường xuyên. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, methane là khí có hại đối với bầu khí quyển hơn CO 2 và khí ợ của loài bò chiếm tới 14,5% tổng lượng khí thải toàn cầu.

Nhưng do có khả năng chịu nhiệt cao bẩm sinh và sống sốt qua cả điều kiện khắc nghiệt như hạn hán nên các giống bò lai bò zebu được coi như là biểu tượng cho việc sản xuất thịt thân thiện với môi trường.

Ông Gabriel Garcia Cid, chủ tịch Hiệp hội bò zebu Brazil, cho biết nguồn gene bò zebu chính là một trong những công cụ để chăn nuôi bền vững.

Tinh dịch của bò Nelore được dùng để thụ tinh nhân tạo cho bò ở Brazil. Ảnh: NatGeo

Ngoài các lý do trên, theo chuyên gia ĐH Oklahoma, sở dĩ một con bò Nelore có thể bán được với giá 4,3 triệu USD là do nó có loại gene chất lượng cao cùng nhiều đặc tính nổi trội tuyệt vời. Giống bò Nelore có khả năng chịu nóng tốt tự nhiên và sở hữu tuyến mồ hôi lớn gấp đôi và nhiều hơn 30% so với các giống bò khác ở châu Âu. Giống bò này còn có khả năng sinh sản dễ dàng vì bò cái có khung xương chậu rộng và dạ con lớn hơn.

Vì có nhiều đặc tính nổi trội trên nên giá bán của giống bò Nelore thuộc loại đắt đỏ nhất trên thế giới. Chúng còn được lai tại có chọn lọc nhằm khuếch đại các đặc điểm tốt trong gene thông qua cách sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Trên thực tế, doanh số bán tinh dịch bò Nelore chiếm tới 65% trong tổng thị trường thụ tinh nhân tạo cho bò ở Brazil. Trước đó, báo cáo của tờ Guardian năm 2018 chỉ ra rằng, tinh trùng của các con bò đực ưu tú tại Brazil có thể được bán với giá 5.000 USD (hơn 122 triệu đồng) cho mỗi liều 0,55 ml.

Bài viết tham khảo nguồn: NatGeo, Newsweek