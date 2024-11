Kịch chiến "Bakhmut thứ hai", 3.000 lính Ukraine lọt vòng vây: Kiev rút quân, lính tháo chạy giữa làn đạn

Nga tiến vào trung tâm Kurakhovo

Kênh truyền hình Rossiya 1 ngày 15/11 dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Yan Gagin cho biết, quân đội Nga đã tiến vào trung tâm Kurakhovo (huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk). Thành phố này "gần như đã bị bao vây".

"Các đội hình chiến đấu của chúng tôi (Nga) đã ở trung tâm thành phố, Kurakhovo gần như đã bị bao vây, chỉ còn 5-6 km nữa là bao vây hoàn toàn" - Ông Gagin nói, đồng thời lưu ý thêm rằng quân đội Nga đã kiểm soát một nửa lãnh thổ của thành phố này.

Cùng ngày, trang tin TSN (Ukraine) dẫn nguồn từ Deep State (kênh phân tích có mối liên hệ với quân đội Ukraine) xác nhận, lực lượng Nga chỉ còn chưa đầy 6km nữa là có thể bao vây quân đội Ukraine ở phía nam Kurakhovo.

"Quân đội Nga đang tiến từ làng Daleke về phía Uspenivka, đưa lực lượng Ukraine vào thế nguy hiểm" - Deep State cho hay.

Lực lượng Nga đã tiến vào trung tâm Kurakhovo và sắp bao vây hoàn toàn thành phố này. Ảnh: TSN

Kurakhovo nằm ở phía tây DPR, cách thành phố Donetsk 46km và thành phố Pokrovsk 30km về phía nam. Đây là khu định cư lớn nhất ở phía tây nam Donbass vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Kurakhovo có tầm quan trọng chiến lược trong việc cung ứng và tiếp tế cho các đơn vị đồn trú của Ukraine trong khu vực. Khu khai thác than tại đây cũng là nơi duy nhất do Ukraine kiểm soát vẫn còn sản xuất than cốc, đóng vai trò then chốt về mặt kinh tế với Kiev.

Giành được quyền kiểm soát thành phố này sẽ cho phép quân đội Nga tiến xa hơn về phía tây, đến Bogatyr và Velikaya Novoselka (đều thuộc tỉnh Donetsk).

Các bước tiến tiếp theo tại Kurakhovo sẽ tạo điều kiện cho lực lượng Nga thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Một mặt, giành thêm quyền kiểm soát địa bàn ở Donetsk, mặt khác, tạo ra bàn đạp cho các cuộc tấn công ở phía đông tỉnh Zaporizhzhia, dọc theo tuyến đường Zaporizhzhia-Donetsk.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, kịch bản này sẽ mở rộng đáng kể không gian tác chiến cho quân đội Nga để họ tìm ra những điểm yếu nhất trong hàng phòng thủ của lực lượng Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng Nga còn có thể tiến xa hơn về phía bắc và tây bắc để vừa bảo vệ các bên sườn của lực lượng tiến công Pokrovsk, vừa tấn công vào hậu phương của đội quân Ukraine ở phía nam.

3.000 lính Ukraine có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn ở Kurakhovo. Ảnh: TSN

3.000 lính lọt vào vòng vây, Ukraine rút quân hàng loạt

Đề cập tới tình hình Kurakhovo, hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 16/11 cho biết, khoảng 3.000 lính Ukraine đã lọt vào vòng vây, và có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn tại đây. Hiện Bộ chỉ huy Ukraine đang tìm cách phá vỡ vòng vây của lực lượng Nga.

"Quân đội Ukraine đang tìm cách rút quân hàng loạt khỏi 4 khu định cư gần Kurakhovo do thế gọng kìm" - TASS dẫn nguồn từ cơ quan an ninh Nga cho hay - "Họ đang cố rút quân hàng loạt khỏi Yelizavetovka, Ilyinka, Annovka và Uspenovka. Lực lượng Nga đã thiết lập thế gọng kìm, quân Ukraine phải chạy dọc theo những tuyến đường đang bị hỏa lực bắn phá và hứng chịu tổn thất".

Cùng ngày, hãng tin Sputnik (Nga) dẫn nguồn tin chiến trường cho biết, quân đội Ukraine đang rút lui khỏi Kurakhovo và một số khu định cư lân cận do thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược, tinh thần sa sút.

"Những nỗ lực tuyệt vọng của đối phương (Ukraine) nhằm tiếp tế đạn dược và thiết bị đang bị dập tắt bởi hỏa lực không ngừng nghỉ của lực lượng Nga" - Nhóm tác chiến Yug của Nga cho hay.

Trước đó, trả lời tờ Financial Times (Anh) ngày 13/11, một chỉ huy đơn vị pháo binh Ukraine gần Kurakhove cho biết, đơn vị của anh "sẵn sàng rút lui" trong bối cảnh lực lượng Nga đang tấn công ác liệt từ ba phía.

Bakhmut thứ hai

Theo hãng tin CNN (Mỹ), dưới sự tấn công của pháo binh, các hệ thống rocket phóng loạt, bom đường không và máy bay không người lái, Kurakhovo đã trở thành "Bakhmut thứ hai". Ngày 8/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đánh giá tình hình Kurakhovo và Pokrovsk là "thách thức nhất".

Tờ New Voice of Ukraine ngày 15/11 dẫn lời chuyên gia quân sự nước này Vitaliy Kononuchenko cho biết, Kurakhovo "đã bị lực lượng Nga bao vây một nửa" , chỉ còn lại một tuyến đường hậu cần duy nhất, nhưng ở đó, cây cầu nối đã bị phá hủy. Hiện tại, lực lượng Nga đang dồn lực tấn công từ cả phía bắc và phía nam.

Kurakhovo đóng vai trò quan trọng chiến lược với Ukraine. Ảnh: RIA Novosti

Theo ông Kononuchenko, điều quan trọng nhất lúc này là quân đội Ukraine "cần rút khỏi (Kurakhovo) đúng lúc để không lặp lại số phận của Avdiivka".

"Nói một cách nhẹ nhàng thì chúng ta đang ở trong tình huống mà chúng ta đang cố nắm giữ một thứ rất khó lòng nắm giữ được. Lực lượng Nga đang tiến đến bao vây toàn thành phố" - Ông Kononuchenko nói.

Theo nghị sĩ Ukraine Oleksandr Dubinsky, văn phòng Tổng thống Zelensky đang tiến hành các bước chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Kurakhovo thất thủ.