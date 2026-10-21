Kịch bản lừa đảo tinh vi của đường dây xuyên quốc gia, đặt trụ sở tại Thanh Hóa

Để nạn nhân sập bẫy, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặt trụ sở chính tại Thanh Hóa sử dụng đa dạng các phương thức, thủ đoạn và kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi.

Liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu xác định, những kẻ trong đường dây dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để tiếp cận nạn nhân.

Dù hình thức có thể hiện khác nhau nhưng những kẻ lừa đảo đều tìm cách tạo dựng lòng tin trước khi dẫn dụ người bị hại chuyển tiền.

Thứ nhất là dụ dỗ đầu tư ngoại hối. Những kẻ trong đường dây nhắm đến là phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi. Chúng sử dụng dữ liệu khách hàng, kết bạn và nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc, sau đó mời gọi đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và làm việc với kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thứ hai, đối tượng giả danh nhân viên đầu tư, lừa mua cổ phiếu. Những kẻ lừa đảo tìm kiếm khách hàng người Hàn Quốc, tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn và mời gọi đầu tư cổ phiếu. Sau khi khách hàng tin tưởng, chúng hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, các đối tượng chặn liên lạc.

Thứ ba, đối tượng tiếp cận phụ nữ Nhật Bản, dụ đầu tư tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo tìm kiếm, kết bạn với phụ nữ Nhật Bản trên mạng xã hội, trò chuyện để tạo quan hệ rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tiền điện tử trên nền tảng được giới thiệu. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Thứ tư, những kẻ lừa đảo lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến. Nhóm livestream các giải thể thao trên mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm người chơi và mời tham gia cá cược trên những trang web được chuẩn bị sẵn.

Lực lượng công an đang làm việc, lấy lời khai của những người nước ngoài trong đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thứ năm, các đối tượng giả làm người thành đạt để dụ đầu tư. Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để kết bạn với người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng chuyển sang trò chuyện qua ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính và hướng dẫn nạn nhân nạp tiền, mua cổ phiếu. Ban đầu, chúng tạo cảm giác đầu tư có lãi, cho phép rút một khoản nhỏ để nạn nhân tin tưởng, sau đó dụ chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc.

Thứ sáu, kẻ lừa đảo giả mạo tuyển dụng và công việc trực tuyến. Các đối tượng triển khai hai kịch bản. Một là giả danh nhân viên tuyển dụng, mời nạn nhân đăng ký làm việc tại doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng. Hai là mời tham gia các nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng, hướng dẫn tạo tài khoản và liên kết ví điện tử; sau khi tạo lòng tin bằng khoản thưởng ban đầu, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để mở công việc mới.

Với những thủ đoạn trên, những kẻ lừa đảo lợi dụng nhu cầu đầu tư, tìm việc và kiếm thêm thu nhập để tiếp cận nạn nhân. Chúng tạo dựng danh tính hoặc cơ hội giả mạo, từng bước khiến nạn nhân tin tưởng và tự nguyện chuyển tiền theo hướng dẫn. Khi nạn nhân muốn rút tiền, không thể tiếp tục nộp tiền hoặc đã bị khai thác đến mức không còn khả năng tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau, thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để lưu trú. Nhóm người này có biểu hiện tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng an ninh tiến hành đồng bộ các biện pháp xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm, chủ động xây dựng phương án đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Máy móc, thiết bị các đối tượng sử dụng hoạt động phạm tội. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 118 người, trong đó 113 người nước ngoài (gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) và 5 đối tượng là người Việt Nam.

Cơ quan công an cũng xác định 18 người nước ngoài bị bắt nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 người đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 348 và Điều 290 Bộ luật Hình sự.