Kịch bản gây sốc: Tuyển Malaysia không bị xử thua Việt Nam 0-3, cục diện vòng loại Asian Cup sẽ ra sao?

Vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia nước này bị FIFA xử phạt vì giả mạo giấy tờ đang khiến dư luận rúng động.

FAM có 10 ngày để kháng cáo và đã tuyên bố sẽ thực hiện việc này. Thậm chí nếu sau đó vẫn chưa phục phán quyết của FIFA, FAM có thể gửi đơn kiện lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Với người hâm mộ Việt Nam, tất cả đang hồi hộp dõi theo vụ việc và mong chờ phán quyết tuyển Malaysia bị xử thua. Khi ấy, tuyển Việt Nam từ thế thua Malaysia 0-4 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 sẽ được chuyển thành thắng 3-0. Tuy nhiên có thể kịch bản này sẽ không xảy ra.

7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia bị FIFA xác định đã giả mạo giấy tờ.

Nguyên nhân là bởi trong quá khứ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng từng xử lý một vụ việc tương tự và đã đưa ra phán quyết theo hướng khác.

Theo điều tra, trong gia đoạn từ 2011 đến 2016, tuyển Timor Leste đã sử dụng tới 12 cầu thủ gốc Brazil không đáp ứng điều kiện nhập tịch theo quy định của FIFA.

Những cầu thủ này chưa từng có gốc gác hay thời gian cư trú hợp lệ tại Timor Leste, nhưng vẫn được cấp hộ chiếu và ra sân trong các trận đấu quốc tế, bao gồm cả vòng loại World Cup 2018.

Kết quả là đến tháng 1/2017, án phạt được đưa ra. Tuy nhiên FIFA và AFC lại chọn hai cách xử lý khác nhau.

Tuyển Timor Leste (áo đỏ) chịu 2 án phạt khác nhau đến từ AFC và FIFA.

Cụ thể, trong 29 trận đấu sử dụng cầu thủ sai quy định của tuyển Timor Leste, có 7 trận đấu thuộc vòng loại World Cup. FIFA quyết định xử thua đội bóng này 0-3, cấm nhập tịch cầu thủ trong vòng 5 năm, phạt tiền và cấm một số quan chức Liên đoàn bóng đá Timor Leste hoạt động bóng đá trong 3 năm.

Trong khi đó, AFC lại quyết định hủy kết quả các trận đấu, tức là không xử cho đối thủ thắng 3-0 mà hủy bỏ luôn một số trận. Đồng thời, đội tuyển Timor Leste còn bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2023. Tuy nhiên do FIFA không cấm nên đội bóng này vẫn được dự vòng loại World Cup 2022, nhưng kết quả này sẽ không được sử dụng để xét vòng loại của Asian Cup.

Tuyển Malaysia nguy cơ nhận án phạt nặng.

Bởi vậy, với trường hợp hiện tại của tuyển Malaysia, án phạt cụ thể với đội bóng này vẫn phải chờ đợi thêm. Đáng chú ý, những trận đấu dùng cầu thủ trái quy định của tuyển Malaysia nằm trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đây là giải đấu do AFC tổ chức, vì thế không loại trừ khả năng án phạt tương tự tuyển Timor Leste năm nào có thể lặp lại.

Khi ấy, tuyển Việt Nam sẽ không được xử thắng 3-0, đồng nghĩa với việc không có được thêm 3 điểm. Tuy nhiên tuyển Malaysia sẽ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, khiến bảng F chỉ còn 3 đội Việt Nam, Lào, Nepal. Khi đó, cơ hội giành ngôi nhất bảng vẫn rất sáng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ngoài ra, do vòng loại này chỉ lấy 6 đội nhất ở 6 bảng nên nếu gạch tên tuyển Malaysia thì các bảng đấu khác cũng không bị ảnh hưởng.

Thậm chí, tuyển Malaysia còn có thể chịu hệ lụy dài hơn với việc bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2031. Tất cả xuất phát từ sai lầm làm giả giấy tờ mà FAM và 7 cầu thủ nhập tịch mắc phải.