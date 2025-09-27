Truyền thông Malaysia thốt lên từ "xấu hổ"; sếp AFC gợi ý LĐBĐ Malaysia kiện lên Tòa thể thao quốc tế

“Forgery shame: FIFA slaps FAM with heavy fine and player bans” (Dịch: Vụ giả mạo đáng xấu hổ: FIFA phạt FAM một khoản tiền lớn và cấm thi đấu nhiều cầu thủ) – đó là dòng tít trên tờ New Straits Times (Malaysia) vào tối qua (26/9).

Tờ báo nổi tiếng này dẫn lại thông tin vụ việc do giả mạo giấy tờ nên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt yêu cầu nộp phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ), phạt 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia mỗi người 2.000 CHF và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Các cầu thủ này bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Tất cả đều đã tham dự trận đấu với tuyển Việt Nam, riêng Hector Alejandro Hevel Serrano còn ra sân ở cả trận gặp Nepal. Vì thế, khả năng tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở 2 trận đã đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 là rất cao. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là: Đến khi nào quyết định xử thua mới chính thức được đưa ra?

Tuyển Malaysia từng thắng tuyển Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua, nhưng giờ đây cục diện đang xoay chuyển, khiến kết quả trận đấu có thể thay đổi.

Trả lời về vấn đề này, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul cho biết quá trình xử lý vụ việc vẫn đang diễn ra và nhấn mạnh rằng vẫn chưa có quyết định chắc chắn nào được đưa ra.

"Vấn đề về tư cách tham dự của cầu thủ thuộc thẩm quyền quyết định của FIFA, và cụ thể là Tòa án bóng đá FIFA. Quyết định đó vẫn chưa được đưa ra. Chúng tôi đang chờ tòa án họp. Buổi họp quan trọng này sẽ sớm được tổ chức".

Đáng chú ý, vị sếp AFC cho biết nếu không hài lòng với phán quyết của FIFA sau kháng cao, FAM có thể tiếp tục thưa kiện.

"FAM có thể kháng cáo. Sau khi kháng cáo, quá trình này sẽ được chuyển đến Ủy ban Phúc thẩm. Nếu FAM vẫn không hài lòng, vụ việc thậm chí có thể được đưa lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao). Cho đến khi toàn bộ quá trình xét xử được hoàn tất, mọi quyết định vẫn chưa được đưa ra", ông Datuk Seri Windsor Paul giải thích.

Nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia lần đầu thắng được tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm. Nhưng cuối cùng bê bối lại đến từ chính những nhân tố có gốc gác nước ngoài này.

Vị Tổng thư ký AFC nhấn mạnh thêm: "Việc này cũng giống như bất kỳ quy trình tư pháp nào khác. Có một ủy ban kỷ luật, rồi đến một ủy ban kháng cáo. Nếu không hài lòng, bạn có thể ra CAS. Cho đến khi tất cả những điều này được thực hiện, chưa có gì là chắc chắn. Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi.

FAM rất nhanh đã tuyên bố sẽ kháng cáo. Vì vậy, chúng tôi hy vọng các cơ quan có trách nhiệm sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định vì chúng tôi không muốn có sự chậm trễ, bởi vòng loại Asian Cup đang đến gần".