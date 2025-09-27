Sau câu nói hớ, cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận cái kết đắng, "tan vỡ" sự nghiệp ở châu Âu?

Facundo Garcés – trung vệ gốc Argentina từng khiến bóng đá Malaysia tự hào khi ra mắt tuyển quốc gia với màn trình diễn ấn tượng trước Việt Nam – giờ lại trở thành tâm điểm tranh cãi, sau khi FIFA tuyên án cấm thi đấu 12 tháng vì nghi án gian lận giấy tờ nhập tịch.

Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn giữa tháng 8 với báo El Correo (Tây Ban Nha). Khi được hỏi về gốc gác để khoác áo Malaysia, Garcés trả lời rằng anh đủ điều kiện nhờ “bisabuelo” – từ tiếng Tây Ban Nha mang nghĩa “ông cố” hoặc “cụ”. Phát biểu này lập tức làm dấy lên làn sóng hoài nghi, bởi FIFA chỉ chấp nhận cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu có cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch, hoặc sinh ra tại quốc gia đó.

Trước sức ép dư luận, Garcés vội đính chính rằng đó chỉ là lỗi dịch thuật, rằng mối liên hệ của anh thực sự là từ ông nội chứ không phải “cụ”. Trung vệ sinh năm 1999 còn lên mạng xã hội nhắn nhủ: “Tôi rất vinh dự khi được khoác áo Malaysia. Hẹn sớm gặp lại các bạn”.

Facundo Garcés nằm trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA xử phạt.

Thực tế, Garcés không phải cầu thủ vô danh. Anh trưởng thành ở CLB Colón (Argentina), ra sân hơn 100 trận giai đoạn 2020–2024 trước khi ký hợp đồng 3 năm rưỡi với Deportivo Alavés tại La Liga. Ở mùa 2024/25, Garcés có 10 lần ra sân, trong đó có 7 trận đá chính liên tiếp ở cuối mùa giải.

Tháng 6/2025, anh chính thức ra mắt Malaysia trong trận thắng đậm 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, nhận nhiều lời khen từ HLV Peter Cklamovski về kinh nghiệm trận mạc. Trở lại CLB Deportivo Alavés, Garcés cũng chiếm suất đá chính khi có tên trong đội hình xuất phát ở cả 6 vòng đấu vừa qua tại La Liga.

Nhưng tất cả vừa sụp đổ vào tối 26/9, khi FIFA công bố án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, trong đó có Garcés. Theo đó, FAM bị phạt tới 350.000 franc Thụy Sĩ, còn các cầu thủ mỗi người chịu phạt bổ sung 2.000 franc, đồng thời bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng với lý do “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”.

Bóng đá Malaysia trao đổi vì scandal giả mạo giấy tờ nhập tịch cầu thủ.

Động thái này có thể kéo theo hệ lụy lớn, khi tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua ở những trận đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, trong đó có cả chiến thắng 4-0 trước Việt Nam.

FAM ngay lập tức khẳng định quá trình nhập tịch là “minh bạch, đúng luật” và tuyên bố sẽ kháng cáo để bảo vệ danh dự.

Tuy nhiên, vụ việc cũng đặt ra dấu hỏi lớn cho xu hướng “nhập tịch cấp tốc” ở bóng đá Đông Nam Á, nơi nhiều đội tuyển đã và đang tìm cách gia tăng sức mạnh bằng ngoại binh có dòng máu lai.

Với cá nhân Garcés, “câu nói hớ” tưởng chừng vô hại bỗng trở thành mồi lửa, để rồi anh phải trả giá đắt với án treo giò 1 năm – quãng thời gian đủ để sự nghiệp vốn đang thăng hoa của trung vệ 26 tuổi phải chững lại.