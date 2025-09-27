Vì sao tuyển Malaysia chưa bị xử thua Việt Nam 0-3 ngay, còn phải chờ thêm điều kiện nào?

Tối qua (26/9), làng bóng đá thế giới rúng động trước thông tin Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ của ĐTQG nước này bị FIFA xử phạt vì giả mạo giấy tờ.

Nhóm cầu thủ này gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Toàn bộ cái tên kể trên đều được sử dụng trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua. Thậm chí, Hector Alejandro Hevel Serrano còn ra sân và ghi bàn ở cả trận thắng Nepal 2-0 vào tháng 3. Bởi vậy, tuyển Malaysia khó tránh khỏi việc sẽ bị xử thua 0-3 ở cả hai trận đấu này. Nhưng vì sao quyết định này không được nhắc đến trong thông báo của FIFA vào tối qua?

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt tiền và cấm thi đấu 1 năm.

Lý do đầu tiên là bởi vụ việc vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ. FIFA cho FAM 10 ngày để kháng cáo. “FAM sẽ kháng cáo quyết định của FIFA và sẽ sử dụng tất cả các phương thức cũng như thủ tục pháp lý hiện có để đảm bảo rằng quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển Malaysia luôn được bảo vệ”, trang chủ LĐBĐ Malaysia thông báo ngay trong đêm 26/9.

Trong khi đó, FIFA cũng cho biết: “Vấn đề về tư cách thi đấu cho đội tuyển đại diện của Malaysia của các cầu thủ đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét”.

Vì thế, việc tuyển Malaysia có bị xử thua trong các trận đấu có sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch kể trên hay không vẫn cần thêm thời gian chờ đợi.

Nếu bị xử thua ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, tuyển Malaysia sẽ từ vị trí đầu bảng (6 điểm) rơi xuống cuối bảng (0 điểm).

Tiếp theo, trận đấu tuyển Malaysia gặp Việt Nam và Nepal diễn ra trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Giải đấu này do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Vì vậy, quyết định xử lý các trận đấu sẽ thuộc thẩm quyền của AFC.

Sau khi việc FAM kháng cáo lên FIFA có kết quả cuối cùng, AFC sẽ dựa vào đó để đưa ra phán quyết.

Nếu không có gì thay đổi so với thông báo ban đầu của FIFA, việc tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 là điều khó tránh.