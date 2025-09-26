Đi xé vé pickleball, tôi và 7 thanh niên dính "cú lừa" đau điếng vì bức ảnh gái xinh

Là một chàng trai mê pickleball, tôi thường hay lang thang trên các diễn đàn và nhóm mạng xã hội để tìm chỗ “xé vé” – tức ghép sân đánh giao lưu với những người lạ. Tưởng như đó là việc rất bình thường, ai ngờ tôi đã dính ngay một cú lừa “đau điếng” chỉ vì một bức ảnh gái xinh.

Hôm đó, khi lướt một diễn đàn pickleball, tôi thấy một tài khoản nữ đăng bài tìm người chơi. Bài viết ghi: “Tối nay câu lạc bộ mình thiếu người, tìm vài bạn nam trình khá đánh cặp đôi nam nữ cho lên tay ạ”.

Điểm đáng chú ý, kèm theo dòng chữ ấy là bức ảnh một cô gái khá xinh xắn, diện outfit thể thao năng động, đang cầm vợt chơi pickleball. Trong đầu tôi lập tức nghĩ: “Ồ, đi xé vé kiểu này chắc cũng vui, lại có đội hình nam nữ cân bằng, vừa chơi vừa giao lưu thì còn gì bằng!”.

Không suy nghĩ nhiều, tôi nhắn tin đăng ký, chuyển khoản tiền sân và háo hức chuẩn bị ra sân. Nhưng đời đâu như mơ!

Hóa ra đó chỉ là bức ảnh được tạo bằng AI và 8 thanh niên chúng tôi đã bị lừa. (Ảnh minh họa)

Khi đến nơi, tôi giật mình nhận ra… tất cả 8 người có mặt đều là nam. Hơn nữa, chẳng ai biết ai, cũng chẳng ai là thành viên trong “câu lạc bộ” mà tài khoản kia đã quảng cáo. Tất cả đều giống tôi: thấy ảnh gái xinh, tưởng đi ghép đội vui vẻ, ai ngờ rơi vào cảnh “mua nhầm vé”.

Tiền sân đã chuyển từ trước nên mọi người bảo nhau thôi cứ đánh cho hết buổi, không thì lãng phí. Thế nhưng trong lòng tôi không khỏi ấm ức. Cảm giác giống như bị “booking trá hình”: người ta vẫn hay kể chuyện đi bar hay đặt bàn quán ăn bị “dụ” bởi ảnh gái xinh, giờ thì pickleball cũng bắt đầu xuất hiện chiêu trò y hệt.

Pickleball từ chỗ để xả stress bỗng khiến người chơi cảm thấy bực tức. (Ảnh minh họa)

Lời khuyên từ chuyên gia pickleball Trên thực tế, “vấn nạn” trên đã xảy ra trước đó ở các diễn đàn cầu lông. Những vụ tranh cãi lớn từng nổ ra, tố cáo một số tài khoản chuyên booking, tìm người chơi cùng đội, nhưng thực ra là “làm kinh tế”, tìm cách lấp đầy sân trống, thu tiền người chơi giao lưu và ăn chênh lệch. Giờ đây, câu chuyện này dần len lỏi sang pickleball. Người chơi cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi chuyển tiền xé vé, tránh rơi vào cảnh “tiền mất – ấm ức mang”. Mặc dù tổn thất về kinh tế có thể không nhiều, nhưng dễ dẫn đến tâm lý bức vì cảm giác bị lừa. Hơn nữa, có những người kém may còn rơi vào tình trạng “booking girl” tuyển cùng lúc nhiều người chơi xé vé, đến khi tới sân có đông người, tốn thời gian đi lại nhưng không chỉ đánh được vài set. Pickleball vốn là môn thể thao vui vẻ, gắn kết cộng đồng. Thế nhưng những chiêu trò “lùa gà” kiểu này lại khiến nhiều người mất thiện cảm. Hãy cảnh giác, đưa ra lựa chọn cẩn trọng trước khi chọn đi xé vé với hội nhóm lạ.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)