Nóng nhất giới pickleball lúc này: Quang Dương đấu cầu lông với Tiến Minh, hé lộ số điểm được chấp

Theo đó, màn đối đầu có một không hai đang được các CĐV đặc biệt chờ đợi. Quang Dương, tay vợt pickleball Việt kiều từng vào top 4 thế giới, sẽ có trận giao lưu cầu lông với huyền thoại Nguyễn Tiến Minh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào sáng 28/9 tới tại TP.HCM.

Đáng chú ý, thể lệ được ấn định theo kiểu cực kỳ thú vị: Tiến Minh chấp Quang Dương 13 điểm, đánh chạm 15. Điều đó có nghĩa, Quang Dương chỉ cần giành được 2 điểm sẽ thắng chung cuộc. Tuy nhiên đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng.

Quang Dương đạt đẳng cấp thế giới ở môn pickleball.

Tay vợt này đang tập cầu lông trong những ngày qua để chuẩn bị thi đấu giao lưu với Tiến Minh.

Quang Dương thời gian gần đây là gương mặt “hot” trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Anh từng gây tiếng vang khi đánh bại nhiều tay vợt hàng đầu tại Mỹ, thậm chí vượt qua những đối thủ thuộc tốp đầu thế giới. Thời gian qua, tay vợt sinh năm 2006 liên tục có nhiều hoạt động tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào pickleball.

Trong khi đó, Nguyễn Tiến Minh là cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ thể thao nước nhà. Huyền thoại cầu lông Việt Nam sở hữu huy chương đồng thế giới, huy chương đồng châu Á, huy chương đồng SEA Games, hai lần vào tứ kết Asiad, bốn lần dự Olympic và một lần tham dự World Tour Final (dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới), cùng với bốn năm liên tiếp nằm trong top 10 thế giới.

Ở tuổi 42, Tiến Minh vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp.

Chính vì vậy, màn thách đấu này không chỉ đơn thuần là một trận cầu lông giao lưu, mà còn là sự giao thoa thú vị giữa hai thế hệ, hai môn thể thao có những nét tương đồng nhất định.

Dù kết quả thế nào, sự kiện này chắc chắn mang đến những giây phút giải trí hấp dẫn cho khán giả, đồng thời góp phần quảng bá pickleball đến gần hơn với cộng đồng thể thao Việt Nam.