Vợ cấm chồng đi đánh pickleball vì câu chuyện ồn ào trên mạng xã hội, giải thích sao cũng không lại với các chị em

Vừa qua, một loạt ảnh chụp khoảnh khắc nữ vận động viên pickleball phong trào vô tình “vén váy” khi thi đấu mới đây đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và gây ra những tranh cãi gay gắt.

Thực tế, theo các chuyên gia và vận động viên, việc “vén váy” hay “kẹp váy” trong khi thi đấu không phải chiêu trò khoe thân mà đơn giản chỉ là thao tác kỹ thuật. Trang phục thể thao, đặc biệt là váy ngắn có quần bảo hộ bên trong, đôi khi gây vướng víu khi di chuyển. Hành động vén gọn giúp người chơi thoải mái và an toàn hơn, tương tự việc xắn tay áo khi chạy hay buộc tóc gọn gàng để không che tầm nhìn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh văn hóa Việt Nam vốn nhạy cảm với trang phục, hình ảnh này dễ bị hiểu sai, thậm chí bị gán mác “câu view”. Trên mạng, nhiều bình luận chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động đó thiếu ý tứ, gây mất tập trung. Ngược lại, một bộ phận khán giả lên tiếng bảo vệ, khẳng định không nên soi mói quá mức những thao tác thuần túy thể thao.

Câu chuyện cô gái vén váy chơi pickleball bỗng thành chủ đề gây tranh cãi.

Dù cho việc vén váy khi chơi pickleball không phải điều quá xa lạ, mà không ít các VĐV chuyên nghiệp cũng thường làm.

Điều đáng nói, trên mạng xã hội sau đó đã lan truyền câu chuyện một người vợ cấm chồng đi đánh pickleball sau khi xem hình ảnh cô gái vén váy kia.

Điều này khiến người chồng rơi vào tình cảnh khó xử: một bên là đam mê thể thao để rèn luyện sức khỏe, một bên là sự nghi ngại, áp đặt từ người bạn đời. Vấn đề không chỉ nằm ở “một vạt váy” mà còn phản ánh những khác biệt trong quan điểm, sự thiếu tin tưởng và ảnh hưởng của mạng xã hội lên đời sống gia đình.

Câu chuyện bị vợ cấm đi đánh pickleball lại gây xôn xao cộng đồng người chơi môn thể thao này.

Theo các chuyên gia, pickleball - cũng như bất kỳ môn thể thao nào khác - cần được nhìn nhận đúng với giá trị vốn có: rèn luyện thể chất, gắn kết cộng đồng, giải tỏa áp lực. Một khoảnh khắc bị cắt ra, lan truyền trên mạng chưa bao giờ đủ để phản ánh bản chất của môn thể thao.

Các bà vợ, thay vì cấm đoán, nên chọn cách lắng nghe, tìm hiểu và đồng hành cùng chồng. Có thể thử một lần ra sân xem trực tiếp, sẽ thấy không khí sôi động, vui vẻ và hoàn toàn không có sự phản cảm như những tấm hình gây tranh cãi.

Sự tin tưởng và đối thoại mới là “chìa khóa vàng” trong hôn nhân. Cấm đoán chỉ tạo thêm khoảng cách, trong khi hiểu đúng và chia sẻ sẽ giúp cả hai cùng vui trọn vẹn. Pickleball không có lỗi, lỗi nằm ở cách nhìn tiêu cực và định kiến xã hội. Và khi gạt bỏ định kiến ấy, nhiều người sẽ nhận ra niềm đam mê thể thao chân chính mới là động lực để đưa mọi người đến với pickleball.