"Đánh đôi pickleball, đồng đội mải ngắm gái xinh sân bên cạnh khiến tôi thua tức tưởi"

Hôm đó, tôi cùng một người bạn đăng ký đánh đôi pickleball trong buổi “xé vé” giao lưu ở sân gần nhà. Ban đầu mọi thứ khá ổn, tôi giữ nhịp trận đấu, cố gắng phối hợp để cả hai có được lợi thế. Nhưng càng đánh, tôi càng thấy bạn mình không tập trung.

Mỗi lần đối thủ phát bóng, thay vì chuẩn bị sẵn sàng, cậu ấy lại liếc sang dãy sân bên cạnh nơi có mấy bạn nữ khá xinh xắn đang tập luyện. Thậm chí, có những pha bóng rõ ràng dễ cứu thì cậu ấy bỏ lỡ, mắt vẫn còn dán sang bên kia. Hậu quả là chúng tôi liên tục mất điểm, rồi thua ngược khá xa dù ban đầu dẫn điểm.

Đồng đội thi đấu thiếu tập trung khiến tôi nổi cáu. (Ảnh minh họa bằng AI)

Thua trận đã đành, khi tôi góp ý thẳng thắn rằng: “Ông phải tập trung hơn chứ, cứ nhìn sang sân bên là sao đánh được”, thì cậu ấy lại cười cợt: “Thì cũng phải có tí động lực mới vui chứ”. Thái độ nửa đùa nửa thật ấy khiến tôi khá khó chịu. Tôi đi đánh để rèn luyện, để chơi hết mình, chứ không phải thi đấu hời hợt kiểu đó.

Một trận thua không quan trọng, nhưng cái tôi buồn là tinh thần đồng đội đã không được tôn trọng. Môn thể thao nào cũng vậy, nhất là đánh đôi, nếu một người thiếu tập trung thì cả đội sẽ sụp đổ.

Có lẽ sau buổi đấu này, tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc việc tiếp tục đánh pickleball cùng người bạn đó nữa hay không. Chúng tôi vẫn là bạn bè, đồng nghiệp của nhau, nhưng trên sân pickleball thì khó bắt cặp cùng nếu bạn tôi vẫn giữ thái độ thi đấu như vậy.

Là do tôi quá khó tính, hay thực sự bạn tôi cần nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề?

Lời khuyên của chuyên gia pickleball Trong pickleball hay bất cứ môn thể thao khác tương đồng, một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất khi đánh đôi là sự tập trung và phối hợp của hai thành viên. Nếu để tâm trí phân tán, không chỉ bản thân đánh kém đi mà còn ảnh hưởng tinh thần của người cùng sân. Lời khuyên cho trường hợp này rất đơn giản: hãy tôn trọng đối tác, giữ thái độ nghiêm túc trên sân, nếu không cả hai cần nghiêm túc đánh giá lại việc có nên tiếp tục đánh đôi cùng nhau hay không. Ngoài ra, ở nơi công cộng, mọi người cũng cần giữ thái độ chuẩn mực, tránh có những hành động không phù hợp gây ra sự khó chịu cho người khác, đặc biệt là với những người khác giới.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)