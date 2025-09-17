Bạn gái cấm tôi đi đánh pickleball với đồng nghiệp nữ, lý do đưa ra khiến tôi sững người

Tôi năm nay 25 tuổi, làm văn phòng tại một công ty tư nhân ở Hà Nội. Công việc thường khá căng thẳng, nên mỗi khi đồng nghiệp rủ đi chơi thể thao, tôi đều rất háo hức. Tuần rồi, mấy anh chị em trong phòng rủ nhau thử chơi pickleball cho biết. Nghe nói môn này đang hot, vừa dễ chơi vừa vui, lại có dịp gắn kết tập thể, tôi lập tức gật đầu đăng ký.

Ai ngờ khi vừa kể cho bạn gái, cô ấy lập tức phản đối kịch liệt: “Anh không được đi! Em đọc nhiều tin rồi, môn này nhiều vấn đề lắm”.

Pickleball có lỗi hay không?

Thoạt đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ lo chấn thương, vì quả thực trên mạng từng có những bài viết cảnh báo về nguy cơ gặp vấn đề ở đầu gối khi chơi pickleball. Nhưng sau đó, bạn gái bất ngờ nói thêm một lý do khiến tôi sững sờ:

“Sân pickleball nhiều người ăn mặc sexy lắm. Trên mạng còn có không ít câu chuyện vợ chồng đổ vỡ, ngoại tình từ sân pickleball. Nói chung là em không thích”.

Tranh cãi từ sân pickleball khiến môn thể thao này gặp phải không ít cái nhìn thiếu tích cực.

Thú thật, tôi nghe mà vừa bất ngờ vừa… buồn cười. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi vận động, giải tỏa áp lực, chứ chưa từng để tâm đến chuyện ăn mặc ra sao hay những ồn ào tiêu cực phía sau. Nhưng với bạn gái, lo lắng đó hoàn toàn nghiêm túc. Cô ấy bảo đã đọc nhiều bài viết cảnh báo pickleball là “môi trường nhạy cảm”, nơi nhiều mối quan hệ ngoài luồng nảy sinh.

Tôi cố gắng giải thích rằng không phải ai chơi pickleball cũng dính vào những chuyện đó. Bản thân tôi chỉ muốn tham gia hoạt động với đồng nghiệp cho vui, không hề nghĩ đến điều gì khác. Nhưng bạn gái vẫn khăng khăng: “Em không yên tâm thì anh đừng đi. Mình có thể chọn môn thể thao khác an toàn hơn, không lo rắc rối”.

Trong tình huống như vậy, tôi thật sự khó xử. Một bên là đồng nghiệp, một bên là người yêu. Cuối cùng, tôi quyết định nhường nhịn bạn gái, không tham gia buổi pickleball này. Đổi lại, tôi đề nghị cả hai cùng nhau tập cầu lông hoặc chạy bộ – vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp cô ấy yên tâm.

Lời khuyên dành cho các cặp đôi: Trong tình huống này, sự lắng nghe và tôn trọng là điều quan trọng nhất. Nếu một người cảm thấy bất an, hãy trao đổi thẳng thắn thay vì giấu giếm. Các cặp đôi có thể chọn giải pháp dung hòa: cùng tìm hiểu kỹ về pickleball để xem đâu là thông tin chính xác, đâu chỉ là lời đồn, hoặc chuyển sang một môn thể thao khác phù hợp cả hai. Khi tình yêu đặt trên nền tảng tin tưởng và thấu hiểu, thì ngay cả những “cơn sốt” thể thao cũng không thể làm lung lay mối quan hệ.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)