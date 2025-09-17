Tiền đạo lò HAGL từng đá tại Hàn Quốc gia nhập CLB hạng Nhất, sát cánh với cựu tuyển thủ Việt Nam

CLB Phú Thọ (tiền thân là CLB Gia Định) đang là cái tên khiến làng bóng đá Việt Nam chú ý với nhiều biến động trước thềm mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Theo đó, đội bóng này vừa mang về cùng lúc 3 cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, kèm theo đó là hàng loạt gương mặt mới và cả sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Tân binh đáng chú ý nhất là tiền đạo Vũ Minh Hiếu – cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL-JMG, cao tới 1m83 và từng có quãng thời gian sang Hàn Quốc thi đấu cho Cheonan City ở giải K.League 2 năm 2023.

Sau chuyến “du học” ngắn ngủi, Minh Hiếu lần lượt khoác áo Trẻ TP.HCM, Long An trước khi cập bến CLB Phú Thọ. Ở tuổi 23, anh được kỳ vọng sẽ là nguồn sức trẻ quan trọng trên hàng công của đội bóng đất Tổ.

Vũ Minh Hiếu được gọi lên U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Ngoài Minh Hiếu, CLB Phú Thọ còn đón chào sự xuất hiện của trung vệ kỳ cựu Lâm Anh Quang – gương mặt từng nhiều năm chinh chiến ở V.League trong màu áo Nam Định, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sở hữu chiều cao 1m80 cùng kinh nghiệm dày dạn, trung vệ sinh năm 1991 từng khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games 2011 và không ít lần được triệu tập vào ĐTQG. Sự có mặt của Lâm Anh Quang được xem như “bệ đỡ” quan trọng cho tuyến phòng ngự của Phú Thọ.

Cái tên thứ ba là Hoàng Minh Tuấn. Xuất thân từ vị trí hậu vệ nhưng sau đó được thử nghiệm ở vai trò tiền đạo tại CLB Nam Định, Minh Tuấn từng được HLV Nguyễn Văn Sỹ đẩy lên đá cao nhất trên hàng công và bất ngờ bùng nổ. Phong độ tốt vào năm 2018 giúp anh được triệu tập lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 18. Với kinh nghiệm của mình, tiền đạo 30 tuổi sẽ trở thành sự bổ sung đáng chờ đợi cho hàng công CLB Phú Thọ.

Ngoài 3 cái tên nói trên, đội chủ sân Việt Trì còn mượn thêm hậu vệ trẻ Hoàng Trung Anh từ CLB CAHN để gia cố hàng thủ.

Lâm Anh Quang từng được gọi lên ĐTQG nhưng chưa có cơ hội ra sân.

Hoàng Minh Tuấn từng được HLV Park Hang-seo đánh giá cao và gọi lên U23 Việt Nam.

Song song với việc bổ sung lực lượng, lãnh đạo CLB cũng mạnh dạn thay đổi ban huấn luyện, chia tay HLV Flavio Cruz để mời về ê-kíp của HLV Lê Quốc Vượng – người từng dẫn dắt CLB Hoà Bình. Đồng thời, nhiều cầu thủ của CLB Hòa Bình (vừa bỏ giải) cũng được đưa về CLB Phú Thọ.

Vào cuối tuần này, giải hạng Nhất 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh. Ở vòng 1, CLB Phú Thọ sẽ tới làm khách của CLB Đồng Tháp vào ngày 20/9.