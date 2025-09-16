Dính lệnh cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng đi bán hàng online, sắp có bước rẽ hướng sự nghiệp?

Làng bóng chuyền Việt Nam vừa trải qua cú sốc lớn khi Đặng Thị Hồng – chủ công sinh năm 2006, niềm hy vọng số một của thế hệ mới – bất ngờ bị Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cấm thi đấu vô thời hạn.

Trước đó, trong số các nội dung được thảo luận về chuyên môn, công tác tổ chức giải đấu cũng như việc chuẩn bị của 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33, lãnh đạo VFV cùng các bộ phận chuyên môn đã thống nhất ý kiến cấm "các VĐV không đủ điều kiện – đã được FIVB xác định - được tham gia các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác".

Đây là quyết định cực chẳng đã mà VFV phải đưa ra. Theo ông Nguyễn Việt Hòa – Ủy viên Ban chấp hành VFV, Đặng Thị Hồng không hề dính doping hay gian lận. Cô bị “treo giò” chỉ vì những thay đổi đột ngột trong quy định giới tính của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB).

Đặng Thị Hồng từng nhận được nhiều kỳ vọng nhưng sự nghiệp lại gặp trắc trở.

Còn với VĐV 19 tuổi Đặng Thị Hồng, cô buộc phải tính toán đến bước đi mới cho tương lai của mình. Những ngày qua, Đặng Thị Hồng đều đặn livestream bán giày, tất, dây nhảy hay balo thể thao trên TikTok để có thêm thu nhập.

Về kế hoạch lâu dài, để không lãng phí một tài năng bóng chuyền, VFV và CLB chủ quản Thái Nguyên dự kiến sẽ hỗ trợ Đặng Thị Hồng theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, hướng tới con đường huấn luyện trong tương lai.

Nhưng với người hâm mộ, đây vẫn là một câu chuyện để lại nhiều tiếc nuối khi một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng chuyền Việt Nam phải rời sân đấu ở tuổi 19, trong lúc còn chưa kịp chạm đến đỉnh cao.

Trước đó, Đặng Thị Hồng từng chơi nổi bật ở các giải trẻ, tỏa sáng trong màu áo các đội Ninh Bình rồi VietinBank, và đặc biệt là góp công lớn đưa U21 Việt Nam lần đầu tiên dự giải vô địch thế giới.