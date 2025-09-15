Tuyển Việt Nam gạch tên người hùng World Cup, chốt quân số đấu Trung Quốc ở giải châu Á

Sau khi hoàn tất chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kuwait, đội tuyển futsal Việt Nam đã có mặt tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào rạng sáng nay (15/9) để tranh tài tại Vòng loại futsal châu Á 2026.

Trước đó, HLV trưởng Diego Raul Giustozzi đã công bố danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự Vòng loại. Hai cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Trí phải nói lời chia tay đồng đội. Trong số này, Minh Trí là cái tên từng gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2016 với cú hattrick vào lưới Guatemala, giúp tuyển Việt Nam thắng 4-2. Tuy nhiên giờ đây ở tuổi 29, phong độ của pivot này (tiền đạo) không còn ở đỉnh cao như trước.

Minh Trí phải chia tay tuyển futsat Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Kuwait.

Trong sáng nay, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium – địa điểm thi đấu chính thức của bảng E.

Buổi tập chủ yếu là các bài vận động nhẹ, giúp cầu thủ làm quen múi giờ và hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài. Buổi chiều, đội tiếp tục tập chiến thuật từ 15h30 đến 17h00, với trọng tâm là khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái nhanh.

Chia sẻ trước buổi tập đầu tiên của đội tại Hàng Châu, ông Trần Anh Minh – Uỷ viên BCH LĐBĐVN, Trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam tham dự Vòng loại futsal châu Á 2026 cho biết:

“Đội tuyển vừa trải qua chuyến tập huấn và có 2 trận đấu bổ ích với Kuwait, đây là bước chuẩn bị cần thiết trước khi đội bước các trận đấu chính thức ở bảng E Vòng loại châu Á. Ban huấn luyện đã rút gọn danh sách xuống còn 14 cầu thủ trước khi sang Hàng Châu theo quy định đăng ký của giải, đây là quyết định khó khăn của HLV trưởng để chọn ra đội hình tối ưu vì các cầu thủ đều thể hiện tốt trong đợt tập huấn. Toàn đội rất tự tin và đang tập trung tối đa cho từng buổi tập để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra”.

Vòng loại Giải futsal châu Á 2026 có 31 đội tham dự, chia thành 8 bảng, gồm 7 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại địa điểm của quốc gia đăng cai, 8 đội đứng đầu bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền dự vòng chung kết tại Indonesia vào tháng 1/2026.

Theo lịch thi đấu tại bảng E, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (TQ) ngày 20/9, Trung Quốc ngày 22/9 và Lebanon ngày 24/9. Trước đó, đội quân của HLV Diego Giustozzi đã thắng tuyển futsal Kuwait trong 2 trận giao hữu chuẩn bị cho giải.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nước và tập huấn quốc tế, đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026, đồng thời khẳng định vị thế trong nhóm các đội bóng hàng đầu châu lục.