Văn Quyết hụt hơi, Tuấn Hải bế tắc, CLB Hà Nội lại thua đau khiến HLV Nhật Bản nguy cơ "bay ghế"?

CLB Hà Nội đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải với nhiều khó khăn. Sau 3 vòng đấu tại V.League, đội bóng này mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm (hòa 1, thua 2), xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Chưa dừng lại ở đó, đội quân của HLV Makoto Teguramori còn phải đương đầu với CLB Thể Công ngay tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào tối nay (14/9).

CLB Hà Nội đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Ngay đầu trận đấu, CLB Hà Nội đã khiến khung thành đối phương chao đảo. Phút thứ 2, cú sút của Hùng Dũng dội xà ngang khiến CĐV đội bóng thủ đô tiếc nuối

Những phút tiếp theo, đội bóng áo vàng tiếp tục chiếm lĩnh thế trận, tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, Thể Công cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi khi bình tĩnh chống trả và đưa ra những pha phản đòn nguy hiểm.

Phút 31, từ quả đá phạt góc của Tiến Anh, Colonna bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc khung thành CLB Hà Nội. Pedro Hendrique sau đó lao vào đánh đầu bồi nhưng không thắng được Văn Hoàng.

Đến phút 41, Wesley Nata xử lý bước một khéo léo, loại bỏ sự truy cản của Maranhao rồi cứa lòng đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Thể Công.

Người cũ Lucao không ít lần khiến hàng thủ CLB Hà Nội vất vả truy cản.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao. CLB Hà Nội liên tục vây hãm khung thành Văn Việt. Fernando và Văn Quyết thay nhau thử vận may bằng những cú sút trong vòng cấm (55’, 58’), nhưng thủ thành Thể Công đều chơi xuất thần để giữ sạch lưới.

Tới phút 67, Tuấn Hải có cú sút trái phá sau pha phối hợp cùng Văn Quyết nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 72 khi Hai Long kiến tạo cho Tuấn Hải thoát xuống, tung cú dứt điểm nguy hiểm. Một lần nữa, Văn Việt phản xạ xuất sắc, cứu thua cho đội khách.

Tân binh Văn Việt có một ngày thi đấu xuất sắc.

Thể Công vẫn trung thành với lối chơi chặt chẽ, chờ cơ hội phản công. Và rồi từ một pha phản công, đội bóng này đã tung ra đòn kết liễu đối thủ.

Phút 79, từ đường chọc khe hoàn hảo của Lucao, Pedro Henrique thoát xuống, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chìm chéo góc, hạ gục Văn Hoàng, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Thể Công.

Những phút cuối trận, CLB Hà Nội vùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác của Passira cùng hàng thủ kỷ luật của Thể Công khiến mọi nỗ lực trở nên bất lực. Kết thúc 90 phút, tỷ số 1-0 nghiêng về Thể Công.

Chiến thắng này không chỉ giúp Thể Công Thể Công khẳng định sức mạnh trong trận derby Thủ đô, mà còn tạo đà tâm lý hưng phấn cho giai đoạn tiếp theo của V.League. Đội bóng này sẽ bước vào tứ kết và chạm trán với CLB CAHN.

Còn với CLB Hà Nội, thất bại đáng tiếc này phơi bày sự thiếu sắc bén trong lối chơi và những vấn đề ở cả 3 tuyến, dù họ mới là đội chơi chủ động hơn phần lớn thời gian. Thậm chí, với chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng ở đầu mùa giải, việc ban lãnh đạo CLB Hà Nội còn đủ sự kiên nhẫn cho HLV Makoto Teguramori cũng là dấu hỏi lớn.