Tuyển Indonesia thua đau đội bóng châu Âu, mục tiêu World Cup bị đặt dấu hỏi lớn

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam (14/9), U17 Indonesia bước vào trận giao hữu với U17 Bắc Macedonia. Đây là trận đấu thứ 3 trong chuyến du đấu tại Bulgaria vào tháng 9 này của đội bóng Xứ vạn đảo để chuẩn bị cho U17 World Cup 2025 (diễn ra vào tháng 11). Trước đó, U17 Indonesia đã thắng U17 Septemvri Sofia 6-0 và hòa U17 CSKA Sofia 1-1.

Theo đánh giá của ban huấn luyện U17 Indonesia, U17 Bắc Macedonia là đối thủ mạnh nhất trong chuyến du đấu lần này. Và cũng chính ở cuộc đấu này, những thiếu sót của U17 Indonesia đã bộc lộ.

U17 Indonesia được đầu tư tập huấn để chuẩn bị cho U17 World Cup 2025 diễn ra tại Qatar.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Indonesia đã phải đối mặt với áp lực lớn từ đối thủ. U17 Bắc Macedonia chủ động chơi pressing tầm cao, liên tục gây khó khăn cho hàng tiền vệ phía Indonesia. Dù vậy, các học trò của HLV Nova Arianto vẫn kịp tổ chức những đợt phản công sắc nét, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể kết thúc thành bàn.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 30, khi hậu vệ Putu Panji mắc sai lầm nghiêm trọng. Trong một pha xử lý thiếu chắc chắn, đường chuyền của anh bị tiền đạo Ivan Tanchev của U17 Bắc Macedonia chặn lại. Tận dụng cơ hội, Tanchev dễ dàng vượt qua thủ môn Dafa Gasemi và sút bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng mở tỉ số.

Sai lầm này không chỉ khiến Indonesia bị dẫn trước mà còn ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của toàn đội.

U17 Indonesia từng thắng U17 Uzbekistan 2-0 và thua U17 Mali 1-2 ở giải giao hữu hồi tháng 8 vừa qua.

Sang hiệp hai, U17 Indonesia nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng Xứ vạn đảo tỏ ra thiếu sắc bén. Một số pha phối hợp lỗi của U17 Bắc Macedonia mở ra cơ hội cho U17 Indonesia, nhưng các chân sút như Made Satria hay Kadek Arel không thể tận dụng thành công.

Những phút cuối trận, HLV Nova Arianto liên tục điều chỉnh chiến thuật, tung các cầu thủ tấn công vào sân nhằm lật ngược tình thế. Dù vậy, sự kiên cường của hàng thủ U17 Bắc Macedonia đã khiến mọi nỗ lực của U17 Indonesia trở nên vô nghĩa. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho U17 Bắc Macedonia.

HLV Nova Arianto còn nhiều việc phải làm.

Với lứa cầu thủ trẻ tài năng như Dafa Gasemi, Kadek Arel hay Made Satria, cùng sự dẫn dắt của HLV Nova Arianto - người từng đưa U16 Indonesia giành chức vô địch AFF 2022 - U17 Indonesia được kỳ vọng có thể làm nên chuyện tại U17 World Cup 2025.

Tuy nhiên thất bại trước U17 Bắc Macedonia là một lời cảnh báo cho U17 Indonesia trong hành trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2025. Sai lầm cá nhân của Putu Panji không chỉ là vấn đề của riêng hậu vệ này mà còn cho thấy hàng phòng ngự của U17 Indonesia cần cải thiện sự tập trung và khả năng phối hợp. Ngoài ra, việc thiếu đi sự sắc bén ở khâu dứt điểm cũng là một bài toán mà HLV Nova Arianto cần sớm tìm lời giải.

Theo lịch thi đấu tại bảng H U17 World Cup 2025, U17 Indonesia sẽ lần lượt chạm trán U17 Zambia (4/11), U17 Brazil (7/11) và U17 Honduras (10/11).