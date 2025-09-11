Sao Việt kiều giá 370 tỷ tranh vé World Cup với tiền đạo V.League, chỉ cần thêm 1 trận thắng

Theo đó, sau khi kết thúc loạt trận FIFA Days tháng 9/2025, tuyển Algeria đang dẫn dầu bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi với 19 điểm, hơn Uganda và Mozambique 4 điểm.

Trong bối cảnh chỉ còn 2 trận đấu nữa, cầu thủ Việt kiều Ibrahim Maza và các đồng đội chỉ cần thêm 1 chiến thắng để chắc chắn đứng đầu bảng và chính thức giành vé dự World Cup 2026. Điều đó sẽ khiến trận gặp Uganda ở lượt cuối chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi, bởi đối thủ tiếp theo của tuyển Algeria chỉ là Somalia, đội hiện xếp cuối bảng G với vỏn vẹn 1 điểm (hòa 1, thua 7).

Đáng chú ý, trong đội hình tuyển Uganda vừa qua có sự xuất hiện của Joseph Mpande, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế PVF-CAND tại V.League. Tiền đạo này được ra sân ở cả 2 trận thắng Somalia 2-0 và thắng Mozambique 4-0 ở đợt FIFA Days tháng 9 của tuyển Uganda.

Ibrahim Maza (phải) liên tục được trao cơ hội ở tuyển Algeria.

Joseph Mpande được vào sân thay người ở 2 trận gần nhất của tuyển Uganda.

Cục diện bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi sau loạt trận FIFA Days tháng 9.

Trong 3 đợt FIFA Days gần nhất vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9 năm nay, Ibrahim Maza đều được gọi lên tuyển Algeria. Tiền đạo này có 4 lần ra sân, trong đó có 1 trận đá chính. Đây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của tiền đạo 20 tuổi này. Trong màu áo Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza cũng được xếp đá chính ở cả 2 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, chơi tổng cộng 172 phút.

Ibrahim Maza sinh ngày 24/11/2005 tại Berlin, Đức. Anh có cha là người Algeria, mẹ là người Việt Nam. Maza được trang chuyển nhượng Transfermartk định giá 12 triệu euro (370 tỷ đồng).

Năm 2023, Ibrahim Maza nổi đình nổi đám khi lọt vào Top 10 cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Đó là khi anhkhoác áo Hertha Berlin xé lưới Wolfburg khi mới 17 tuổi 6 tháng 3 ngày tại Bundesliga.

Dù sau đó Hertha Berlin xuống hạng nhưng với màn trình diễn của mình, Ibrahim Maza đã được Bayer Leverkusen chiêu mộ vào hè năm nay với giá 12 triệu euro.

Theo điều lệ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, 9 đội nhất bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết. Trong khi đó, 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng play-off nội bộ để tranh 1 suất dự vòng play-off liên lục địa. Với tuyển Algeria, đội bóng này từng có 4 lần dự World Cup vào các năm 1982, 1986, 2010 và 2014.



