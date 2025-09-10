Tuyển Thái Lan chịu thiệt vì bàn thua phút cuối của đội Tây Á, ngậm ngùi xếp dưới Việt Nam

Diễn biến kịch tính diễn ra ở trận đấu cuối cùng của bảng H vào lúc rạng sáng nay (10/9). U23 Qatar (6 điểm) bất ngờ bị U23 Bahrain (3 điểm) dẫn trước 1-0 đến tận phút 90.

Nếu kết quả này giữ nguyên, cả hai đội đều bị loại. Khi ấy, bảng H có 3 đội cùng được 6 điểm, nhưng U23 Ấn Độ giành ngôi đầu nhờ hiệu số tốt nhất trong các trận đối đầu trực tiếp (hiệu số bàn thắng trong 3 trận lần lượt là: U23 Ấn Độ +1, U23 Qatar 0, U23 Bahrain -1).

Tuy nhiên đến phút 90+1, U23 Qatar đã có bàn gỡ 1-1 để giành lại ngôi đầu bảng. Dù sau đó phải nhận 1 thẻ đỏ nhưng đội chủ nhà lại có thêm 1 bàn thắng nữa ở phút 90+9, qua đó thắng 2-1 chung cuộc, giành vé dự vòng chung kết với 9 điểm tuyệt đối.

U23 Qatar thoát hiểm ở thời gian đá bù giờ.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 có 16 đội tham dự, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Theo cách tính điểm hạt giống của ban tổ chức, thứ hạng của các đội ở 3 vòng chung kết U23 châu Á gần nhất sẽ được quy ra điểm và nhân hệ số tương ứng, sau đó xếp hạng lần lượt từ cao xuống thấp. Lần lượt, giải năm 2024 có hệ số 1, giải năm 2022 có hệ số 0,5 và giải năm 2020 có hệ số 0,25.

Việc U23 Qatar đoạt vé vào phút chót vô tình khiến U23 Thái Lan chịu thiệt. Nếu đội nhất bảng H là U23 Ấn Độ, U23 Thái Lan sẽ được nhằm trong nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng. Tuy nhiên giờ đây, vị trí này lại thuộc về U23 Qatar, còn U23 Thái Lan ngậm ngùi rơi xuống nhóm 3. Điều này sẽ khiến họ có khả năng rơi vào bảng đấu khó hơn.

U23 Thái Lan nhọc nhằn đánh bại U23 Malaysia nhờ bàn thắng của Kakana ở phút 90+3.

Dựa vào cách tính trên, nhóm hạt giống số 1 gồm: U23 Ả Rập Xê Út (chủ nhà), U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản và U23 Iraq.

Nhóm 2 gồm: U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam, U23 Australia và U23 Qatar. Trong khi đó, U23 Thái Lan xếp ngay dưới U23 Qatar và rơi vào nhóm hạt giống số 3 cùng U23 Jordan, U23 UAE và U23 Iran. Nhóm 4 còn lại 4 đội U23 Trung Quốc, U23 Syria, U23 Kyrgyzstan và U23 Li Băng.

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào cuối năm nay, trong khi vòng chung kết sẽ được tổ chức từ 7/1 đến 25/1/2026. Trong 2 giải đấu gần nhất, U23 Việt Nam đều lọt vào đến tứ kết, còn U23 Thái Lan đều bị loại từ vòng bảng.