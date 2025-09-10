Báo Indonesia thán phục U23 Việt Nam, mô tả thất bại của đội nhà là “đặc biệt đau đớn”

Nhận được nhiều kỳ vọng và sở hữu lợi thế sân nhà, U23 Indonesia đã sớm dừng bước trên hành trình U23 châu Á 2026. Đội bóng xứ Vạn đảo không thể có lần thứ 2 liên tiếp giành vé đến với VCK. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam lại đi tiếp với thành tích ấn tượng 3 trận toàn thắng.

Trang Liputan 6 (Indonesia) bày tỏ sự khâm phục với thành tích của U23 Việt Nam:

“U23 Việt Nam đã thể hiện rất tốt trong suốt vòng loại. Với tư cách là chủ nhà của bảng C, họ đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn, toàn thắng cả ba trận. U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Bangladesh, đánh bại Singapore 1-0 và khép lại vòng loại với tỉ số 1-0 trước Yemen.

Tổng cộng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik ghi được bốn bàn thắng. Thành tích này củng cố vị thế của Việt Nam như một thế lực ổn định ở cấp độ U23 châu Á. Bao gồm cả giải đấu năm 2026, U23 Việt Nam đã lọt vào VCK 6 lần liên tiếp, với thành tích tốt nhất là á quân vào năm 2018”.

U23 Việt Nam đi tiếp với thành tích toàn thắng

Nhận xét về thành tích của U23 Indonesia, Liputan 6 tỏ ra thất vọng: “Thất bại trước Hàn Quốc đã đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch vòng loại U23 Indonesia. Sau ba trận đấu, U23 Indonesia chỉ giành được bốn điểm, với một trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Vị trí nhì bảng J là không đủ để đưa U23 Indonesia vào VCK.

Thất bại này đặc biệt đau đớn nếu so sánh với thành tích của U23 Indonesia tại giải U23 châu Á 2024. Khi đó, đoàn quân dưới quyền Shin Tae-yong đã lọt vào bán kết và thậm chí tiến rất gần tới tấm vé dự Olympic”.

U23 Indonesia (áo trắng) thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối và bị loại sớm

Trang MSN phiên bản Indonesia thì tập trung vào một thông số đặc biệt khác của U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam đứng đầu bảng C với 9 điểm trọn vẹn. Nhưng đáng chú ý hơn là họ đã đi tiếp mà không phải nhận bất cứ bàn thua nào. Sẽ rất đáng chờ đợi hành trình của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026”.

Danh sách 16 đội dự VCK U23 châu Á 2026: Saudi Arabia (chủ nhà), Việt Nam, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Iraq, Thái Lan, Kyrgyzstan, Qatar, Iran, Syria, Jordan, Trung Quốc, Uzbekistan, Lebanon, UAE. VCK U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1 năm 2026 tại Saudi Arabia.



