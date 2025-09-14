Đội bóng của HLV Park Hang-seo thắng trận ra quân, sáng cửa tiến sâu tại Cúp Quốc gia

Sau nhiều tháng chuẩn bị, CLB Bắc Ninh chính thức bước vào trận ra quân mùa giải 2025/26 khi chạm trán đội Đại học Văn Hiến tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào chiều nay (14/9).

HLV Paulo Foiani tung ra sân đội hình mạnh, với nhiều cựu tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam như Hà Đức Chinh, Nguyễn Hải Huy, Huỳnh Tuấn Linh và Mai Xuân Quyết. Chưa kể trên băng ghế dự bị của CLB Bắc Ninh còn có những cái tên giàu kinh nghiệm như Ngân Văn Đại, Hoàng Xuân Tân, Trần Mạnh Hùng…

Trên khán đài, Cố vấn cấp cao Park Hang-seo cũng có mặt để dự khán. Cuộc đọ sức với đội Đại học Văn Hiến chính là lần đầu tiên của CLB Bắc Ninh được góp mặt tại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (giải hạng Ba và hạng Nhì được xếp vào hạng nghiệp dư).

HLV Park Hang-seo trên khán đài sân Thống Nhất chiều nay.

Với lực lượng nhỉnh hơn, không bất ngờ khi đội quân của HLV Foiani sớm làm chủ thế trận dù phải làm khác trên sân Thống Nhất. CLB Bắc Ninh cũng có lợi thế so với đội Đại học Văn Hiến khi có trông đội hình một ngoại binh là tiền đạo người Brazil, Kaina Nunes.

Cùng với Hà Đức Chinh, Kaina Nunes tạo nên sức ép không nhỏ cho hàng thủ đội Đại học Văn Hiến. Tuy nhiên sự sắc bén và chính xác lại là điều hàng công CLB Bắc Binh cần rèn giũa thêm. Suốt hiệp 1, đội bóng này nhiều lần bắn phá khung thành đối phương nhưng không thể khai thông thế bế tắc.

Sự khác biệt chỉ được tạo ra trong một tình huống lộn xộn ở giữa hiệp 2. Phút 68, từ quả đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào trong vòng cấm. Kaina Nunes nỗ lực bật cao đánh đầu chuyền ngược lại cho tuyến hai. Hàng thủ Đại học Văn Hiến cố gắng phá bóng nhưng bất thành, tạo điều kiện để Phan Văn Hiếu dứt điểm ở ngay sát vách 5m50, mở tỉ số trận đấu.

Phan Văn Hiếu đệm bóng cận thành trong thế không bị ai kèm.

Có được bàn dẫn trước, HLV Paulo Foiani chủ động rút bớt các trụ cột trên hàng công để tăng cường phòng ngự. Đội khách cũng dần lùi đội hình để bảo vệ thành quả. Điều này giúp đội Đại học Văn Hiến có được một số cơ hội dứt điểm trong thời gian cuối trận.

Bóng đá một lần tìm đến xà ngang khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, nhưng từng đó là không đủ để đội Đại học Văn Hiến cứu vãn được tình thế.

Chung cuộc, CLB Bắc Ninh thắng 1-0 và giành quyền vào tứ kết. Đối thủ của đội bóng này sẽ là CLB Khánh Hòa (được vào thẳng do CLB Hòa Bình bỏ giải). Việc chỉ tiếp tục phải gặp một đội hạng Nhất sẽ là cơ hội lớn để CLB Bắc Ninh có thể tiến sâu, giành quyền lọt vào bán kết Cúp Quốc gia.