"Anh ơi em đang có thai": Đi xé vé pickleball, đối thủ nói 1 câu khiến tôi sững sờ, tay chân bủn rủn

Tôi vốn mê pickleball nên cuối tuần nào cũng tìm sân để “xé vé”, đánh giao lưu với những người lạ cho vui. Cuối tuần vừa rồi, tôi đăng ký cùng một CLB có trình độ khá. Đặc biệt các bạn nữ trong đội đều chơi hay, nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt và đánh với tinh thần rất máu lửa.

Buổi xé vé khởi đầu rất sôi nổi. Vì đối thủ đánh tốt nên tôi cũng quyết thể hiện hết sức mình. Càng đánh càng hăng, cứ pha bóng này thuận lời là tôi đều vung hết lực, không nương tay chút nào. Phía bên kia, đối thủ reset, drop, phòng thủ cũng cực tốt nên tôi càng muốn vụt thật nhanh, đánh thật mạnh, điều bóng thật hiểm để họ không cứu được.

Thế rồi, khi tỉ số đang là 5-5, tôi lao người lên cứu được một pha bóng khó, trả ngược trở lại quá tầm với của đối thủ và ghi điểm. Quá phấn khích, tôi hét lớn ăn mừng. Bạn nữ bên kia sân thấy thế quay sang cười và nói một câu khiến tôi chết lặng: “Anh ơi, em đang có thai đó nha, chứ không thì pha đấy em chạy theo cứu được đấy”.

Động tác cứu bóng trong pickleball đòi hỏi sức rướn, tốc độ và khả năng phán đoán. Điều này cũng vô tình đặt người chơi vào những pha xử lý nhanh, khó kiểm soát được cơ thể. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng hình. Mồ hôi bỗng nhiên túa ra, tay vẫn cầm vợt nhưng chẳng dám vung tiếp. Bạn nữ kia do chưa lộ rõ bụng bầu nên đầu trận tôi không hề phát hiện ra.

Trong đầu tôi chỉ hiện ra một viễn cảnh: lỡ chẳng may mình vụt mạnh, bóng trúng người bạn ấy, hoặc do cú đánh của mình mà người ta cố cứu rồi ngã thì hậu quả khó lường. Bao nhiêu nhiệt huyết trên sân của tôi bỗng tụt xuống. Từ lúc đó trở đi, tôi đánh mà như… đi dạo, toàn chuyền bóng nhẹ, không dám smash, không dám vung tay hết lực, chủ yếu đưa thế trận về đấu dink.

Cả phần sau của trận đấu, tôi lo lắng nhiều hơn là tập trung. Đối thủ thì vẫn cười nói vui vẻ, đánh khá thoải mái, còn tôi thì cứ nơm nớp sợ gây ra điều gì không hay. Kết quả, tôi gần như “buông xuôi” cho xong trận.

Tôi không còn dám vung vợt mạnh khi biết đối thủ đang mang thai. (Ảnh minh họa)

Về nhà nghĩ lại, tôi vẫn thấy băn khoăn. Liệu mình có quá nhát không, bởi chính đối thủ cũng đã rất tự tin thi đấu? Nhưng thú thật, khoảnh khắc nghe bạn nữ nói đang có thai, tôi chẳng còn tâm trí nào để đánh nữa.

Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn ra sân chơi hết mình, nhưng lại vô tình rơi vào tình huống quá nhạy cảm. Sau trận đó, có lẽ từ nay đi đâu “xé vé” pickleball tôi cũng phải hỏi trước thể trạng của đối thủ, tránh tình huống tương tự lặp lại.

Lời khuyên từ chuyên gia Trên thực tế, câu chuyện của nam độc giả trên còn bắt gặp ở cả những môn thể thao khác. Vừa qua, mạng xã hội tik tok xôn xao với clip mẹ bầu hơn 30 tuần vẫn ra sân đánh cầu lông và bị ngã khi cố cứu cầu. Dù không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng nhưng hình ảnh do nhân vật chính chia sẻ vẫn khiến dư luận tranh cãi, bởi cú ngã nếu không may có thể ảnh hưởng tới tính mạng của cả mẹ và bé. Với pickleball, đây là môn thể thao mang tính vận động nhanh, có nhiều pha xử lý bất ngờ. Vì vậy, phụ nữ mang thai nếu muốn tham gia cần hết sức thận trọng, phải tham khảo ý kiến bác sĩ và chọn cách vận động an toàn. Trong trường hợp bạn gặp tình huống giống như nhân vật nam trong câu chuyện, hãy: Bình tĩnh trao đổi ngay với đối thủ về mức độ vận động phù hợp. Chọn cách đánh nhẹ nhàng, chủ yếu giao lưu thay vì ganh đua điểm số. Nếu cảm thấy lo lắng, có thể lịch sự đề nghị dừng trận đấu để tránh rủi ro. Quan trọng nhất, người chơi cần nhớ rằng thể thao là để rèn luyện sức khỏe và kết nối, không phải để đặt bản thân vào những tình huống nguy hiểm. Hãy cân nhắc kỹ tình trạng của bản thân, đồng thời nếu biết đối thủ đang có những vấn đề sức khỏe cần lưu tâm cũng cần cân nhắc kỹ việc tiếp tục thi đấu hay dừng lại.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)