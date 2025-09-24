Sếp nữ chấn thương vẫn đòi đi đánh pickleball, ngã đè vào người khiến tôi ngượng đỏ mặt

Mọi chuyện bắt đầu khi sếp nữ của tôi nhờ dạy chơi pickleball để chuẩn bị đi giao lưu cùng đối tác. Tôi vốn chơi cũng ổn, nên nhận lời. Không ngờ chỉ sau vài buổi, sếp lại mê mẩn môn thể thao này, khen rằng “rất hợp với phụ nữ văn phòng” rồi thường xuyên rủ tôi đi đánh cùng. Có khi còn tranh thủ ngay giờ nghỉ trưa.

Tuy nhiên, trong một trận gần đây, sếp tôi chơi hăng quá dẫn đến căng cơ đùi. Bác sĩ khuyên nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh. Tôi nghĩ chắc sếp sẽ tạm gác lại pickleball một thời gian. Nhưng chỉ vài ngày sau, chị ấy lại nhắn tin rủ: “Đi đánh tí cho đỡ cuồng tay chân, chị ngứa ngáy lắm rồi”. Không tiện từ chối, tôi đành đi cùng.

Sự cố xảy ra trên sân pickleball khi chưa bình phục chấn thương. (Ảnh minh họa)

Quả thật, lúc ra sân tôi thấy sếp di chuyển có phần khó khăn. Trong một pha bóng, sếp cố với để cứu, mất thăng bằng rồi ngã nhào vào người tôi. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị đè xuống. Sếp thì đau chân, không đứng lên ngay được, còn tôi thì đỏ mặt vì cảnh tượng “khó nói” ấy lại diễn ra trước bao nhiêu người trên sân.

Sau hôm đó, tôi vừa lo cho sức khỏe của sếp, vừa thấy mình cần phải thẳng thắn khuyên chị nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rồi mới quay lại sân.

Pickleball hay đến mấy, cũng không thể đánh đổi bằng chấn thương nặng hơn.

Lời khuyên từ chuyên gia Với bất kỳ môn thể thao nào, khi cơ thể chưa hồi phục chấn thương, tuyệt đối không nên cố gắng tập luyện hay thi đấu. Việc “cố đấm ăn xôi” có thể khiến chấn thương trở nên trầm trọng hơn, thậm chí để lại di chứng lâu dài. Thời gian nghỉ ngơi và phục hồi đúng cách cũng là một phần quan trọng trong thể thao. Mạng xã hội Tik Tok vừa qua cũng lan truyền clip một thanh niên dù đang bị căng cơ nhưng vẫn cố ra sân chơi pickleball. Hệ quả là việc di chuyển thiếu linh hoạt khiến nhân vật chính hay bị mất điểm, khiến đồng đội rơi vào thế khó. Dư luận cũng bày tỏ tình cảnh như vậy sẽ khiến đối thủ không thoải mái vì không được chơi hết sức (đánh khó thì đối phương không đỡ được, pha bóng kết thúc nhanh, còn đánh dễ quá thì lại kém vui). Điều này khiến cuộc chơi vừa giảm đi sự hào hứng, vừa khiến nguy cơ chấn thương nặng hơn. Bởi vậy, việc chơi thể thao khi đang chấn thương không chỉ đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm mà còn khiến những người chơi cùng mất đi sự thoải mái.

