Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua nhiều trận

Thông báo trên trang chủ FIFA ngày 26/9 ghi rõ: “Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ – Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano – vì vi phạm điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo”.

Cả 7 cầu thủ nói trên đều góp mặt trong trận thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu LĐBĐ Malaysia (FAM) không thể kháng cáo thành công, nhiều khả năng đội tuyển nước này sẽ bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

João Vitor Brandão Figueiredo (thường gọi là João Figueiredo) đã ghi 1 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027

Điều đáng nói, tuyển Malaysia không chỉ dùng nhóm cầu thủ nhập tịch khi chạm trán tuyển Việt Nam. Từ tháng 3/2025 đến nay, nhóm 7 cầu thủ nói trên còn thi đấu nhiều trận đấu quốc tế khác.

Nổi bật phải kể đến trận thắng 2-0 trước Nepal cũng thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trong trận đấu đó, Hector Alejandro Hevel Serrano (thường gọi là Hector Hevel) chính là người ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Malaysia. Giờ đây, tuyển Malaysia có thể bị xử thua trước Nepal.

Hector Hevel (số 13) ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Nepal

Ngoài ra, các trận giao hữu quốc tế thuộc lịch FIFA Days mang tới nhiều điểm số cho tuyển Malaysia trên BXH FIFA cũng đứng trước nguy cơ bị hủy kết quả.

Tuyển Việt Nam sẽ vươn lên đầu bảng?

Trong trường hợp tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal, cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sẽ thay đổi hoàn toàn.

Khi ấy, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận. Ở chiều ngược lại, tuyển Malaysia rơi xuống cuối bảng với 0 điểm. Điều này mang tới lợi thế rất lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

BXH Bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sau 2 lượt trận

BXH Bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sau 2 lượt trận nếu như Malaysia bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal

Nếu thắng tiếp 3 trận tiếp theo (2 trận gặp Nepal, 1 trận gặp Lào), đội tuyển Việt Nam có thể giành vé đến VCK Asian Cup 2027 trước cả khi tái ngộ tuyển Malaysia trên sân nhà vào tháng 3/2026.

Tất nhiên, cho đến khi LĐBĐ Malaysia hoàn tất quá trình kháng cáo với FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra án phạt, mọi thứ vẫn đều là giả thiết. Đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn dành sự tập trung cao nhất cho 2 trận gặp tuyển Nepal vào tháng 10 tới.

Thời gian qua, HLV Kim Sang-sik rất tích cực theo dõi các giải đấu trong nước để “xem giò” các học trò và tìm kiếm thêm những nhân tố mới. Trong đợt FIFA Days tháng 10, nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến sẽ trao cơ hội cho một số tân binh và cầu thủ trẻ.

Lịch thi đấu tháng 10 của tuyển Việt Nam

Ngày 09/10 19h30 Việt Nam vs Nepal (SVĐ Gò Đậu, TP.HCM)

Ngày 14/10 19h30 Nepal vs Việt Nam (SVĐ Thống Nhất, TP.HCM)