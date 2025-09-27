Sếp lớn LĐBĐ châu Á lên tiếng, vụ gian lận nhập tịch ở tuyển Malaysia sẽ được xử lý ra sao?

Vào tối qua (26/9), bóng đá thế giới xôn xao trước thông tin Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ của ĐTQG nước này bị FIFA xử phạt vì giả mạo giấy tờ.

Nhóm cầu thủ này gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

FAM bị yêu cầu nộp phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Trận thắng 4-0 của tuyển Malaysia trước Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị hủy kết quả.

Trước thông tin trên, người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi phán quyết đến từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về kết quả 2 trận đấu của tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John sau đó cho biết mọi việc vẫn cần phải chờ thêm. "AFC đang chờ phán quyết đầy đủ cũng như quyết định của Tòa án bóng đá FIFA về tư cách tham gia", vị sếp lớn của Liên đoàn bóng đá châu Á nói.

Trên thực tế, vụ việc về lý thuyết vẫn chưa ngã ngũ, bởi FIFA vẫn cho FAM 10 ngày để kháng cáo.

“FAM sẽ kháng cáo quyết định của FIFA và sẽ sử dụng tất cả các phương thức cũng như thủ tục pháp lý hiện có để đảm bảo rằng quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển Malaysia luôn được bảo vệ”, trang chủ LĐBĐ Malaysia thông báo ngay trong đêm 26/9.

Trong khi đó, FIFA cũng cho biết: “Vấn đề về tư cách thi đấu cho đội tuyển đại diện của Malaysia của các cầu thủ đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét”.

Vì vậy, AFC sẽ phải chờ đến khi mọi việc hoàn tất mới có thể ra án phạt. Nếu không có gì thay đổi, việc tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal là điều khó tránh.

Tuyển Việt Nam đang có cơ hội giành lại lợi thế tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong quá khứ, bóng đá Đông Nam Á cũng từng chứng kiến một trong những vụ gian lận nhập tịch nghiêm trọng của tuyển Timor Leste.

Theo điều tra, trong gia đoạn từ 2011 đến 2016, tuyển Timor Leste đã sử dụng tới 12 cầu thủ gốc Brazil không đáp ứng điều kiện nhập tịch theo quy định của FIFA.

Những cầu thủ này chưa từng có gốc gác hay thời gian cư trú hợp lệ tại Timor Leste, nhưng vẫn được cấp hộ chiếu và ra sân trong các trận đấu quốc tế, bao gồm cả vòng loại World Cup 2018.

Kết quả là đến tháng 1/201, FIFA đưa ra án phạt cực nặng. Tuyển Timor Leste bị hủy toàn bộ kết quả các trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 có sự góp mặt của các cầu thủ vi phạm; xử thua 3-0 theo quy định cho tất cả các trận đó, cấm nhập tịch cầu thủ nước ngoài trong vòng 5 năm. Đồng thời, AFC cũng cấm tuyển Timor Leste dự vòng loại Asian Cup 2023.

Ngoài ra, nhiều quan chức trong Liên đoàn Bóng đá Timor Leste bị sa thải và đối diện án kỷ luật từ cả Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lẫn FIFA.