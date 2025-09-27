Bị FIFA phạt nặng vì cầu thủ nhập tịch, LĐBĐ Malaysia có động thái quyết liệt

Theo thông báo từ trang chủ FIFA, LĐBĐ Malaysia bị trừng phạt bởi ĐTQG nước này đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ tại vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

FIFA quyết định phạt LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch

Ngoài phạt tiền FAM, FIFA còn chuyển hồ sơ sang Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để cơ quan này xem xét và có án phạt bổ sung. Trong khi đó, 7 cầu thủ nói trên bị phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng.

Rất nhanh chóng, FAM đã tuyên bố sẽ kháng cáo: “FAM sẽ kháng cáo quyết định của FIFA và sẽ sử dụng tất cả các phương thức cũng như thủ tục pháp lý hiện có để đảm bảo rằng quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển Malaysia luôn được bảo vệ”.

FAM cung cấp thêm thông tin trong bài đăng mới nhất: “Chúng tôi đã nhận được quyết định chính thức từ FIFA liên quan đến trường hợp các cầu thủ nhập tịch. FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan và bản thân FAM đã làm việc một cách thiện chí và minh bạch trong suốt quá trình này.

FAM đã xử lý tất cả hồ sơ và các thủ tục liên quan một cách minh bạch theo đúng hướng dẫn. Trên thực tế, FIFA trước đó đã xem xét tính hợp lệ trong hồ sơ của các cầu thủ và chính thức xác nhận họ đủ điều kiện đại diện cho Malaysia.

Đội tuyển Malaysia đã thắng Việt Nam 4-0 trong trận đấu mà họ sử dụng tới 9/11 vị trí đá chính là cầu thủ nhập tịch.

FAM cam kết hành động một cách chính xác, tuân thủ các quy định quốc tế và bảo vệ sự toàn vẹn của nền bóng đá Malaysia. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng Malaysia và tất cả các bên liên quan để đảm bảo quá trình này được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và trên tinh thần thể thao. Bất kỳ diễn biến nào liên quan đến quá trình kháng cáo và các bước tiếp theo của FAM sẽ được thông báo cho công chúng”.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời được quyền kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.