Nóng: Malaysia bị FIFA trừng phạt vì 7 cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0

Thông báo trên trang chủ FIFA ghi rõ: “Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ – Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano – vì vi phạm điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến làm giả giấy tờ.

FAM đã gửi các yêu cầu tới FIFA và khi làm như vậy, họ sử dụng những tài liệu được đảm bảo để có thể đưa các cầu thủ trên vào sân.

Cả 7 cầu thủ đều thi đấu cho Malaysia gặp Việt Nam ở vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027 vào ngày 10 tháng 6 năm 2025, sau đó FIFA nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tư cách tham dự của Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) đã sử dụng đội hình với 9 cầu thủ nhập tịch đá chính trong trận thắng 4-0 tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sau các thủ tục theo quy trình, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xem xét tất cả các bằng chứng có trong hồ sơ và đã áp dụng các biện pháp trừng phạt sau:

Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ) cho FIFA. Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người đã bị yêu cầu nộp phạt 2.000 CHF cho FIFA. Các cầu thủ nói trên đã bị phạt thêm 12 tháng cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định.

Ngoài ra, vấn đề về tư cách thi đấu cho đội tuyển đại diện của Malaysia của các cầu thủ đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét”.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành.

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.

Các chuyên gia nhận định, nếu tuyển Malaysia không kháng án thành công, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể được xử thắng 3-0 trận đấu lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 6 vừa qua. Ở trận đấu đó, với dàn cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia đã thắng 4-0.