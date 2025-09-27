Báo Malaysia: "Vụ 7 cầu thủ nhập tịch là đòn đau, giáng mạnh vào danh tiếng bóng đá Malaysia"

“Liên đoàn bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ có liên quan chỉ có 10 ngày để kháng cáo. Vụ việc này là đòn đau và nó giáng mạnh vào danh tiếng của bóng đá Malaysia.

Kế hoạch phát triển bóng đá Malaysia có nguy cơ đổ bể vì câu chuyện này. Sẽ cần một cuộc cải tổ triệt để, với mục tiêu trước mắt là đảm bảo việc tuyển Malaysia không bị cấm thi đấu quốc tế”, từ Hmetro của Malaysia bình luận.

Tuyển Malaysia bất ngờ thắng tuyển Việt Nam 4-0 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Nhưng rồi mọi chuyện giờ đây đang đi theo chiều hướng xấu.

Tối qua (26/9), bóng đá thế giới rúng động trước thông tin Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ của ĐTQG nước này bị FIFA xử phạt vì giả mạo giấy tờ.

Nhóm cầu thủ này gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

FAM sau đó tuyên bố sẽ kháng cáo. Nhưng dư luận đánh giá tuyển Malaysia khó lòng lật ngược được tình thế và ĐTQG nước này sẽ bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tờ Malaysia Today bày tỏ sự lo lắng: “Trong thông cáo, FIFA cho biết FAM và 7 cầu thủ nhập tịch bị xử phạt vì vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi giả mạo và làm sai lệch giấy tờ. Vấn đề về tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ này sẽ được chuyển sang Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét thêm. Các bên vẫn có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Điều đáng nói, ngoài án phạt mới được công bố, Malaysia vẫn còn nguy cơ đối diện với án phạt bổ sung trong tương lai. Trong đó, đội bóng có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam dù trước đó đã thắng đối thủ này với tỷ số 4-0”.

Bóng đá Malaysia liệu có bị cấm thi đấu quốc tế có thời hạn vì scandal rúng động này?

Trong khi đó, tờ Bharian (Malaysia) nhắc lại việc FAM từng bác bỏ các cáo buộc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định mà báo chí Indonesia từng đặt ra nghi vấn cách đây ít lâu. Nhưng rồi giờ đây, câu chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tệ nhất.

“Figueiredo, Holgado, Irazabal, Garces và Machuca chỉ được FIFA cho phép thi đấu ở thời điểm vài giờ trước khi trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra”, tờ Bharian thông tin, ám chỉ việc hồ sơ của nhóm cầu thủ này được hoàn thành gấp rút trong thời gian ngắn.

Nếu như bị xử thua tuyển Việt Nam và Nepal với tỉ số 0-3, tuyển Malaysia sẽ rơi xuống cuối bảng với 0 điểm. Khi ấy, cơ ấy giành tấm vé duy nhất ở bảng F để đến với vòng chung kết Asian Cup 2027 của đội bóng này sẽ trở nên vô cùng khó khăn, dù trước mắt họ vẫn còn 4 trận chưa đấu.