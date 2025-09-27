Nhà báo Malaysia: "Có thế lực bên ngoài âm mưu phá hoại sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia"

Dư luận Đông Nam Á đang xôn xao về dòng trạng thái trên mạng xã hội X của một nhà báo Malaysia. Theo đó, vào ngày 25/9, tức 1 ngày trước khi FIFA đưa ra án về vụ giả mạo giấy tờ cho cầu thủ nhập tịch tại tuyển Malaysia, nhà báo Zulhelmi Zainal Azam đã viết trên trang cá nhân:

"Có tin đồn rằng một số thực thể nước ngoài đang cố gắng phá hoại tuyển Malaysia, bởi vì họ lo ngại về sự trỗi dậy của ĐTQG của chúng ta. Những thực thể này dường như rất gần gũi với ban lãnh đạo cấp cao của FIFA".

Và rồi đến ngày 26/9, tất cả ngỡ ngàng khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ của ĐTQG nước này bị FIFA xử phạt vì giả mạo giấy tờ. FAM bị yêu cầu nộp phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ khi quyết định có hiệu lực.

FAM có 10 ngày để kháng cáo. Nếu không thể chứng minh mình trong sạch, tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia khó thoát khỏi viễn cảnh bị xử thua, thậm chí có nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế.

Trên mạng xã hội X, dòng trạng thái của nhà báo Zulhelmi Zainal Azam đang trở thành chủ đề được người hâm mộ Malaysia bàn luận xôn xao. Có những ý kiến cho rằng nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) hoặc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi khiếu nại lên FIFA. Góc nhìn vốn không mấy thiện chí với bóng đá Indonesia càng khiến các CĐV Malaysia chĩa mũi dùi về phía PSSI.

Tuy nhiên, dù lá đơn khiếu nại có đến từ đơn vị nào đi chăng nữa, phía nộp đơn cũng không có lỗi gì. FAM phải tự trách bản thân mình trước vì việc bị FIFA xử phạt do giả mạo giấy tờ.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng không thể đổ lỗi cho bất kỳ “thực thể nước ngoài” nào, bởi việc nhập tịch cầu thủ là do FAM thực hiện. Việc FAM bị tố cáo và xử phạt góp phần đảm bảo sự công bằng của bóng đá thế giới, điều mà FIFA luôn nỗ lực hướng đến.